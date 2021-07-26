Проблема №1: нехватка времени

Кейсы: Романцев в 1994-м, Газзаев в 2003-м, Хиддинк в 2009-м

В начале 1990-х Олег Романцев совмещал посты тренера и президента «Спартака». К концу 1994-го красно-белые четыре раза брали золото под его управлением – трижды в России и один раз в СССР. Летом 1994-го Россия с Павлом Садыриным провалилась на чемпионате мира в США («Письмо 14», кстати, подписывал и Валерий Карпин), и РФС пригласил в сборную Олега Романцева. Так легенда «Спартака» взял на себя третью должность.

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С сезона-1995 красно-белые повалились: взяли лишь бронзу, хотя были самой богатой и популярной командой в стране. Очевидно, что Романцев не успевал везде: он ушел с поста тренера «Спартака» и сосредоточился на сборной, но и это не помогло: Россия с одним очком заняла четвертое место в группе с Италией, Чехией и Германией. Олег Иванович вернулся в «Спартак», и там все снова пошло в гору: плюс пять чемпионств, два Кубка России, три Кубка Содружества, полуфинал Кубка УЕФА.

Олег Романцев Фото: Imago

«Мне было ужасно тяжело. Но даже при этом, уверен, мне было легче, чем будет ему [Карпину]. У меня почти вся сборная была «Спартаком». Валере будет сложнее. И, конечно, я не завидую его семье», – прокомментировал назначение Карпина Олег Иванович.

С дефицитом времени столкнулся и Валерий Газзаев в 2003-м. Он ворвался в сборную в 2002-м, начал с ничьей в товарняке против Швеции (1:1), а осенью грохнул Ирландию (4:2) и Албанию (4:1) в отборе на Евро-2004.

Но при этом ЦСКА поплыл: до назначения Газзаева армейцы проиграли всего дважды за 14 туров чемпионата России, после назначения – четыре раза. Причем два самых болезненных поражения от «Торпедо» и «Динамо» (оба раза 2:3) пришлись как раз на период начала работы Валерия Георгиевича в сборной. В результате ЦСКА проиграл золотой матч «Локомотиву» (0:1). Следующий сезон-2003 для армейцев тоже вышел неровным: в квалификации Лиги чемпионов вылетели от «Вардара» (1:2), но осенью выдрали первое чемпионство у «Зенита» с разницей в три очка.

Даже Гус Хиддинк не усидел на двух тренерских лавочках. В 2009-м Роман Абрамович попросил голландца довести «Челси» до конца сезона после увольнения Луиса Фелипе Сколари. Хиддинк выбил 16 побед, пять ничьх и лишь одно поражение и взял Кубок Англии. Зато в ноябре 2009-го сборная России вляпалась в Марибор.

Гус Хиддинк Фото: Getty Images

В СССР тоже пробовали делить клубных тренеров со сборной – проблема нехватки времени была и там. В 1952-м Борис Аркадьев тренировал ЦДСА и национальную команду. На Олимпиаде Советы дважды проиграли Югославии во втором раунде турнира, и Аркадьева уволили с обоих постов. В результате сборная СССР больше года не играла, а ЦДСА вообще расформировали.

То же самое было с тренером ЦСКА Валентином Николаевым в 1972-м. Спец успешно провел отбор к Евро-72, но клуб повалился в чемпионате. Из-за этого министр обороны Андрей Гречко убрал Николаева из сборной, чтобы он лучше работал в клубе.

Проблема №2: конфликт интересов

Кейсы: Лобановский в 1970-х, Бесков в 1980-х, Романцев в 2002-м, Газзаев в 2003-м

Даже лучший тренер в истории СССР не избежал проблем совмещения. Царь и бог «Динамо» Киев Валерий Лобановский в середине 1970-х возглавил и СССР. Валерий Васильевич сделал киевлян базовым клубом сборной. Тренер обещал титулы благодаря физической готовности и сыгранности команды, но на Евро-1976 проиграл будущему победителю Чехословакии в четвертьфинале, а на Олимпиаде в том же году занял лишь третье место.

В то же время «Динамо» жестко просело в чемпионате СССР: в весенней части сезона-1976 киевляне заняли лишь восьмое место, в осенней – добрались до второго. Большинство динамовцев провело по 70 матчей за сезон – это и сейчас непросто, а для середины ХХ века вообще безумная цифра. Игроки без должной ротации не удержали высокую форму на протяжении всего сезона.

С той же проблемой в 1980-х столкнулся и Константин Бесков, который сделал базовым клубом сборной «Спартак». В результате СССР занял третье место на домашней Олимпиаде, что в те времена считалось провалом. На чемпионат мира-1982 сборная отобралась успешно, но руководство страны выдумало еще более безумное совмещение: назначило в штаб к Бескову Валерия Лобановского и Эдуарда Малофеева. В результате совмещение в кубе все равно прогорело: команда победила всего раз на ЧМ и вылетела во втором раунде ЧМ, проиграв Бельгии.

Валерий Газзаев Фото: Imago

Олег Романцев станцевал по граблям великих и добавил несколько свежих па в начале 2000-х. Олег Иванович не только снова совместил посты и сделал «Спартак» базовым клубам, но и не вызывал в сборную игроков, исходя из личных отношений. Например, Ролан Гусев рассказывал, что не поехал на чемпионат мира-2002, потому что отказался переходить в «Спартак» и рванул в ЦСКА. То же самое случилось с Сергеем Овчинниковым, который божил в «Локомотиве» – Романцев принципиально выбрал спартаковца Руслана Нигматуллина.

Через год в то же болото влип Валерий Газзаев. За время работы в сборной он вызвал 44 футболиста, из которых 15 играли за ЦСКА. Параллельно тренера обвиняли в том, что он не вызывает тех игроков, которые отказались переходить в его клуб. В результате Газзаев завершил работу в сборной поражениями от Албании (1:3) и Грузии (0:1). В конце того же сезона Валерия Георгиевича уволили из ЦСКА за провал в Лиге чемпионов.

Позже Газзаев сам признал проблему ангажированности тренера-совместителя: «Тренер у национальной команды должен быть освобожденным от клубной работы. Хотя бы потому, что, каким бы специалист ни был объективным, конфликт интересов в любом случае возникнет».

Валерий Карпин попал в похожую ситуацию из-за Артема Дзюбы – даже если новый коуч сборной не вызовет кэпа по игровым и философским причинам, ему все равно припомнят личный конфликт.

«История с Дзюбой? Я бы мог сказать, исходя из наших отношений, что Карпин – вообще худший вариант. Но я смотрю на профессионализм, на его работу – а индивидуальные истории, как моя и Дзюбы – это лишь маленькая часть. Но мой прогноз – Карпин вызывать Дзюбу не будет», – считает бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин.

Проблема №3: повышенное давление

Кейсы: Газзаев в 2003-м, Слуцкий в 2015-м

В 2003-м сборная под руководством Валерия Георгиевича провалила отбор на Евро-2004 – те самые залеты Албании и Грузии. Пришло время абсолютно неуместного товарняка с Израилем. И тут Газзаева закидали вопросами о том, когда он уже уйдет из ЦСКА, чтобы нормально тренировать сборную России. Тренер чувствовал давление и со стороны РФС: Газзаев вовсе не собирался уходить в отставку, но когда узнал, что Вячеслав Колосков ее откровенно ждет, ушел из сборной.

В 2015-м сборную возглавил тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Лео не только совместил посты – давление усиливало положение России после работы Фабио Капелло. Команда шла на третьем месте в отборочной группе к Евро-2016. Требовалось выиграть четыре матча из четырех, чтобы выйти на ЧЕ. Параллельно Слуцкий боролся за чемпионство в России. В результате и то, и другое удалось, но на самом Евро сборная снова провалилась: ничья с Англией (1:1) и два казуса с Уэльсом и Словакией (0:3 и 1:2).

После чемпионата Европы Слуцкий ушел и заставил всю команду сказать легендарное «Мы – говно». Это не может быть адекватной реакцией на рядовую, в целом, ситуацию – спорт состоит из поражений в том числе. Такое самоуничижение в психологии говорит только об одном: человек просто не вытянул уровень давления, и теперь занимается самобичеванием. Хотя исторический опыт показывает: вытянуть сборную и клуб одновременно практически нереальная задача.

Леонид Слуцкий Фото: Getty Images

Бонус: единственная удача при совмещении

Кейс: Лобановский в 1988-м

Единственный раз в СССР и России тренер успешно совместил работу в клубе и сборной на Евро-1988. Причем сначала Валерий Лобановский ушел из «Динамо» Киев, чтобы сосредоточиться на работе с командой СССР в 1986-м. Но киевляне поплыли, и Лобановский вернулся. В результате сборная вышла в 1/8 финала ЧМ-1986, на Евро-1988 дошла до финала, где проиграла Нидерландам (0:2).

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