Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о перспективах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальной команде. У футболиста и коуча был конфликт, когда оба работали в «Спартаке».

«Артем был и есть важный игрок в футболе. Мои личные отношения не могут влиять на сборную. Это останется за бортом. Если Артем будет показывать футбол, который поможет команде, он будет в сборной. Это касается всех. Дорога в сборную открывается не мной, а игрой футболистов», – передает слова Карпина Sport24

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Тренер будет совмещать посты в сборной и «Ростове».

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Футбол Вызовет ли Карпин Дзюбу в сборную России? Мнения экспертов 24/07/2021 В 07:33