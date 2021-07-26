Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о перспективах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальной команде. У футболиста и коуча был конфликт, когда оба работали в «Спартаке».
«Артем был и есть важный игрок в футболе. Мои личные отношения не могут влиять на сборную. Это останется за бортом. Если Артем будет показывать футбол, который поможет команде, он будет в сборной. Это касается всех. Дорога в сборную открывается не мной, а игрой футболистов», – передает слова Карпина Sport24.
- Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года.
- Тренер будет совмещать посты в сборной и «Ростове».
Чемпионат России
Карпин на совмещении – ошибка. Его сломают 3 проблемы
Футбол
Вызовет ли Карпин Дзюбу в сборную России? Мнения экспертов
Футбол
Стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России