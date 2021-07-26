26 июля РФС официально объявил о назначении Валерия Карпина в сборную России. Контракт с коучем «Ростова» будет действовать до 31 декабря 2021 года. Тренер будет совмещать посты в сборной и клубе. После подписания соглашения Карпин и президент РФС Александр Дюков дали совместную пресс-конференцию. Мы собрали самые интересные цитаты новоиспеченного тренера сборной России.

О совмещении

«Этот вопрос стоял на повестке дня, было два вопроса помимо моего понимания и желания оставались «Ростов» и семья. Прежде всего, жена Дарья, на которую этот груз ляжет полностью: до декабря месяца практически не будет ни отца, ни папы. Она поддержала, сказала: «Давай, справимся, это же не на всю жизнь». Со стороны семьи я получил поддержку и понимание. Так что придется и в этом себя ущемлять где-то, от семьи откусывать время.

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На долгосрочное совмещение никто бы не согласился: ни РФС, ни я. Здесь все-таки форс-мажор. Считаю, что результат не будет зависеть от совмещения. Он будет зависеть от других факторов. Для меня это был сложный выбор и шаг. Больше всего волнует психологическая усталость – хватит ли эмоций и на клуб, и на сборную. После долгих обдумываний пришел к тому, что хватит. Будет нелегко, и, конечно, нужна будет поддержка».

О тренерском штабе

«В сборной мне будут помогать Николай Писарев, Виктор Онопко, тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и аналитик Джонатан Альба. Из-за совмещения не смогу посещать все матчи тура, поэтому это будут делать Николай Николаевич и Виктор Савельевич. После каждого тура я буду всю необходимую информацию».

Виктор Онопко Фото: Getty Images

В какой футбол будет играть сборная России

«Мне бы хотелось играть как «Барселона» в лучшие годы, потому что она выигрывала трофеи, но нужно исходить из возможностей игроков. Верю, что российские игроки могут играть в смелый футбол. И мне бы хотелось, чтобы сборная так играла».

О главном изменении, в котором нуждается команда

«Мы сейчас можем уйти на разговор про тактику, еще про что-то. Делать я этого не буду. Многое можно изменить, но если не поменять менталитет, толку не будет. Можно играть в три защитника или в два, прессинговать выше или ниже. Но если делать это с опаской, ничего не получится».

О Дзюбе в сборной

«Артем был и есть важный игрок в футболе. Мои личные отношения не могут влиять на сборную. Это останется за бортом. Если Артем будет показывать футбол, который поможет команде, он будет в сборной. Это касается всех. Дорога в сборную открывается не мной, а игрой футболистов».

Артем Дзюба Фото: Getty Images

Кто будет капитаном

«Для начала надо понять, кто вообще приедет. Фантазировать можно сколько угодно, а потом, не дай бог, кто-то получит травму. Поэтому сначала мы объявим состав на первый сбор — там познакомимся, пообщаемся. Общение с потенциальными кандидатами и тренерами команд РПЛ вместе с нашим штабом мы уже запланировали. Завтра, например, созвонимся с Леонидом Викторовичем Слуцким. Общение с Черчесовым? Честно говоря, пока не планировал», – приводит слова Карпина Sport24

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