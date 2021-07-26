Александр Кержаков выиграл первый же матч в РПЛ в качестве тренера – в заключительном матче первого тура чемпионата России-2021/22 «Нижний Новгород» обыграл «Сочи» (1:0).

Победный мяч на счету Игоря Горбунова. Любопытно, что 26-летний полузащитник отметился голом всего через 32 секунды после выхода на замену. Мяч стал первым в РПЛ не только для самого Горбунова, но и для «Нижнего Новгорода», который дебютировал в высшем российском дивизионе.

«Нижний Новгород» основан 1 июня 2015 года. В минувшем сезоне клуб занял третье место в Олимп-ФНЛ.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. Ранее он тренировал «Томь».

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