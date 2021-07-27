«Локомотив» может устроить кадровую революцию уже по ходу чемпионата России. Клуб могут покинуть многие лидеры.
«В «Локомотиве» происходит что-то удивительное. В конце прошлой Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов «Локо». В их числе: Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов.
К Баринову интерес проявил «Зенит»: его трансфер актуален в контексте травмы Магомеда Оздоева. Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым.
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Что это значит, мне непонятно. Либо у «Локомотива» серьезные проблемы с финансами и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента — то есть, Ральфа Рангника. Либо эта идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в «Спартаке».
Впрочем, официального подтверждения пока нет. Я пытался несколько раз связаться с председателем совдира Александром Плутником, но комментария не получил», - написал в телеграм-канале Нобель Арустамян.
Журналист «Чемпионата» Андрей Панков добавил, что «Краснодару» Томас предложил Мурило, Миранчука, Баринова и Смолова.
Подобный трюк Цорн провернул в «Спартаке». В 2019-м он занял пост гендиректора красно-белых и устроил масштабную трансферную кампанию: клуб покинули Луис Адриано, Зе Луиш, Фернандо, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти. «Спартак» провалил сезон, и Цорн покинул должность в июле 2020-го.
- «Локомотив» занял третье место в РПЛ-2020/21 и выиграл Кубок России.
- В чемпионате России-2021/22 железнодорожники стартовали с победы над «Арсеналом» (3:1).
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