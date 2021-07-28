Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переезду в чемпионат Германии. Переговоры с российским клубом по иранскому форварду ведет «Байер», который почти уладил все детали сделки.
По данным журналиста Sport1 Патрика Бергера, «фармацевты» в борьбе за Азмуна опережают «Рому». Немцы заплатят за Сердара 14 млн евро, в эту сумму не включены бонусы.
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Ранее сообщалось, что «Зенит» настаивает на компенсации в 20 млн евро, так как 20% от сделки должен выплатить бывшему клубу Азмуна, «Рубину».
- Если переход Азмуна состоится, то он станет 16-м иранцем в истории Бундеслиги.
- Этим летом в «Байер» на правах свободного агента перешел другой футболист «Зенита», российский вратарь Андрей Лунев.
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