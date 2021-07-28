Низшие лиги русского футбола – любительские, региональные и профессиональная лига (ФНЛ-2) – фонд самых необычных и по-своему прекрасных команд. Клубы блогеров, полушуточные красивые проекты, воскресшие легендарные коллективы, за всем этим нужно идти туда. По-особенному выделяется ФК «Пересвет» из Домодедово – они называют себя дружиной и первым православным клубом России. О том, как пересекаются религия и футбол, рассказал президент и основатель клуба Алексей Карбовский.

Пересвет – воин-монах и небесный покровитель клуба

Пересвет против Челубея на Куликовом поле в 1380 году. Художник – Маврикий Якоби Фото: Getty Images

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«Да, я воцерковленный, – подтверждает президент Алексей Карбовский, – закончил епархиальные курсы под руководством епископа Зарайского Константина. Закончил в июле, а в сентябре создал клуб – без Божьего промысла тут не обошлось».

Александр Пересвет, по легенде принимавший участие в Куликовской битве и победивший Челубея, – центральная фигура в истории команды. Его именем назван клуб, его изображение нанесено на футболки и эмблему, и название, в числе прочего, стало причиной, по которой Карбовский не закрыл проект после того самого местечкового лимита на легионеров.

Пересвет – фигура сокровенная в первую очередь для президента: «Я жил в Брянской области у бабушки до шести лет – пока не случилась Чернобыльская катастрофа.

У бабушки над кроватью висела картина, где Пересвет бьется с Челубеем. Каждое утро я просыпался – с одной стороны три богатыря, с другой – Пересвет. Я вырос с ним, это русская историческая личность.

Для меня это вопрос землячества».

Однажды даже случилась слегка мистическая история – в клуб позвонил мужчина, болельщик «Сатурна», попросил разрешения для сына прийти поболеть. Выяснилось, что трехлетнего сына зовут Пересвет и родился он в год основания клуба в 2015-м; а еще спустя время судьба привела семейство на ПМЖ в Домодедово – так Пересвет Борисов оказался в школе «Пересвета» и теперь капитанит в группе своего возраста. «Мы были в шоке. Вот почему мы верим, что Александр Пересвет помогает нам, смотрит за нами. Но бывали и другие истории».

«Пересвет» выдавили из родного Подольска соперники

Табло на матче «Пересвет» – «Витязь» Фото: Eurosport

ФК «Пересвет» был создан в сентябре 2015 года – только-только окончившим епархиальные курсы предпринимателем в сфере охранного бизнеса. Задумывался клуб как сборная города Домодедово – и одновременно команда друзей и единомышленников, объединенная общей религией.

«Пересвет» из Домодедово уже через несколько месяцев, зимой, заявился на чемпионат Подольска. Там команда выступила ярко, победив практически во всех турнирах, в которых участвовала. По словам Карбовского, это не устроило соперников и те принялись воевать: «Старым командам не понравился наш новодел, и они ввели лимит на легионеров. Футболисты не из Подольска больше не могли играть на городских турнирах. После этого чемпионат, к сожалению, ослаб».

Распускать команду Карбовскому не хотелось – пришлось искать выход. И он нашелся – в Третьей лиге (в Первенстве России среди любительских команд) освободилось одно место. «Пересвет» попросился туда, его пустили, и так клуб, не принятый чемпионатом Подольска, начал выступление уровнем выше – в чемпионате Московской области.

Детская школа «Пересвета» Фото: From Official Website

В Третьей лиге «Пересвет» провел четыре сезона, параллельно развивая структуру – добавились детские секции, появились детские команды. Каждый сезон клуб занимал в чемпионате МО четвертое место – и в последний сезон здесь повезло. Вновь заняв место сразу за топ-3, «Пересвет» внезапно узнал, что лидирующая тройка хором отказалась выходить в ПФЛ – и тогда Карбовский принял решение повыситься в классе.

Приобретение клубом профессионального статуса имело сразу несколько плюсов, но главный из них – дети.

Решили попробовать в ПФЛ просто для того, чтобы дети, которые занимаются в нашей школе, знали – у них есть выход в профессиональный футбол.

Попадание в ПФЛ оказалось тяжелым испытанием – другой уровень административной работы, другой игровой уровень, другие бюджеты и правила – для команды со средней зарплатой в 20 тысяч рублей все это непросто. Но «Пересвет» достойно держится – с первого же раза прошел в 1/128 Кубка России и неплохо выглядит на старте сезона, несмотря на поражение 1:5 от «Родины»: «Тяжело – играли с «Родиной», у них владелец – миллиардер. У нас же никто из игроков никогда не играл на профессиональном уровне, деревенская любительская команда. Но мы очень верим в тренеров, в административный штаб, в ребят».

«Мы не команда священников»

Алексей Карбовский (на фото справа) Фото: From Official Website

«Пересвет» является православной командой не только по форме, но и по содержанию. По словам президента, из 30 человек основного состава двух команд только двое исповедуют другие религии – один из них придерживается армянского христианства, а другой – вероятно, мусульманин. Но это не вызывает никаких проблем – команда очень дружная: «Мне бы очень хотелось, чтобы вся команда была православной. Но это не значит, что мы кого-то заставляем.

Если человек неверующий – мы не будем навязывать. Либо ты православный, либо ты не играешь – такого у нас нет.

Я всем говорю – у нас православная команда, названная в честь православного святого, но заставлять – никого не заставляем».

Одна из традиций клуба – уже пять лет перед началом сезона они всем составом ездят в Храм Святого Великомученика Пантелеймона в хуторе Львовском, проводят богослужения: «Приезжаем, нас окропляют святой водой. Неправославные футболисты в ритуалах не участвуют, просто присутствуют. Настоятель в храме – батюшка, который когда-то меня венчал».

Церковные праздники в команде тоже стараются отмечать вместе, хотя это и тяжело – игроки зачастую относятся к разным приходам, и каждый проводит Рождество или Пасху в первую очередь в своей церкви, а уже потом с командой. Но про одноклубников никто не забывает – такой вот религиозный тимбилдинг.

Несмотря на это, футбол есть футбол: «Мы стараемся жить по-православному, но мы мирские люди».

Цепляемся с соперниками, ругаемся с судьями, спорим друг с другом до ожесточения. Некоторые в команде, к сожалению, курят. Все это не очень православно – но мы не команда священников.

Еще один штрих в атмосферу команды – это духовник на матчах. Отец Даниил Зубов сам в прошлом профессиональный футболист, играл за ЦСКА. Судьба привела его в религию, но футбол Зубов не оставил: «Духовник приходит на матчи. Батюшка являлся воспитанником ЦСКА, играл профессионально, был вратарем – но после смерти Михаила Еремина, вратаря ЦСКА, батюшка переосмыслил многое, и пошел в священники. Помогает нам в духовном плане – всегда придет, с библейских позиций, из Евангелия берет выдержки, экстраполирует на футбол. Проповедь может сказать минут на 10. Берет за душу».

Писали патриарху Кириллу, получили ответ: «Денег нет, но мы за вас помолимся»

ФК «Пересвет» Фото: Eurosport

«Пересвет» существует на частные деньги – если быть точнее, на деньги Карбовского и его друзей. Содержать команду в ПФЛ очень дорого – для комфортного существования требуется порядка 50 миллионов рублей, просто для существования – 20-30 миллионов.

Такие деньги добывать трудно, да и сам владелец признается – хотелось бы не только вкладывать, но и зарабатывать: «Мы заявились не для того, чтобы потратить деньги и не для того, чтобы было хорошо какому-то одному человеку. Мы подали документы на категорию для нашей академии. Хотелось бы зарабатывать на трансферах, на солидарных выплатах. Считаю, что мы должны быть трамплином – не хочу, чтобы наши ребята играли у нас по 10 лет. Вся наша молодежь, которая заявлена… 20 человек при хороших обстоятельствах могут показать себя, мы для этого их и заявили, и заявились в ФНЛ-2».

Но пока доходов с продажи и воспитания футболистов нет, руководство клуба постоянно в поисках финансирования и спонсорства – само собой, в первую очередь обратились в РПЦ. Контакты с Русской Православной Церковью Карбовский начал сразу же после получения теологического образования – предлагал в родном городе помощь в вечерней школе при храме, но получил отказ. Ответили, чтобы не волновался – Господь сам все устроит.

Почти сразу после создания клуб обратился к патриарху Кириллу за помощью – получил неудовлетворительный ответ: в РПЦ сказали, что денег нет, но пообещали молиться за «Пересвет».

Тем не менее, какое-никакое сотрудничество у клуба и церкви есть – но без финансовой поддержки: «Мы ездили в Кишинев на православный футбольный турнир в 2017 году, представляли РПЦ за свой счет. Ездили второй командой, отличный получился турнир».

Заняли второе место, в финале проиграли молдаванам. Как сказал наш батюшка: «Так надо. Молодцы. Сыграли правильно – некрасиво обижать хозяев.

После 2017 года контакты постепенно сошли на нет – хотя в клубе, само собой, ходят в храмы, и даже переименовали «Пересвет-3» в «Трехгорку» в честь одной из местных церквей. Но финансовых выгод все равно нет: «Помогать – не помогают, но я надеюсь, что хотя бы молятся за нас».

Карбовский считает, что в РПЦ могли помочь необязательно деньгами – хватило бы банального упоминания и словесной поддержки. Например, на православных каналах: «Если даже была бы реклама от РПЦ, по православному каналу «Союз», например – проблем у нас было бы намного меньше. Не все хотят или могут нам доверять – другое дело, выступи какой-нибудь батюшка. Если бы РПЦ подключилась, многие меценаты отозвались бы».

Фанатизм и пиво на стадионах

ФК «Пересвет» Фото: From Official Website

Один из самых интересных аспектов православного футбольного клуба – отношение к зачастую аморальному поведению ультрас и фанатов. И внезапно президент «Пересвета» не против – даже не собирается растить собственный вид православного болельщика, только настоящий футбол и эмоции: «Я бы очень хотел фан-сектор с кричалками. Мне очень нравятся болельщики Турции и Греции – они тоже верующие, и при этом настоящие фанаты, с кричалками, с файерами. Но у нас такое пока невозможно, мы не работаем в этом направлении. Потому что фанаты – это мат, а нам такое, как православным, не очень подходит».

Карбовского смущает не только мат – присущая фанатам агрессия и радикализм во взглядах его тоже не устраивают: «Я против национализма, нацизма, всякого радикализма в футболе.

Если наши фанаты будут драться с другими фанатами или будут исповедовать национализм, радикалить – я буду с этим бороться.

Для меня это неприемлемо, мы должны быть вместе».

На «Пересвет» в любительской лиге ходило мало человек – когда 50, когда 200, но обычно не больше. И пока ситуацию будет тяжело переломить – в округе долгое время существовали исторические команды, там принято болеть за них – например, за «Витязь» из Подольска или «Металлист» из Домодедово. Но у руководства клуба есть видение идеальной атмосферы на стадионе – поменьше случайных зрителей, побольше родственников и друзей команды, а также активный фан-сектор. Поэтому работа с болельщиками ведется с низкой интенсивностью, зато через храмы – получается более-менее эффективный таргетинг.

Не менее внезапной оказывается позиция президента и по пиву на стадионах – он за: «Был в Польше, Чехии – никаких драк я там не видел. Пьют пиво, жарят сосиски – если бы это было разрешено, это было бы замечательно.

Я православный человек, и наверное, от меня слышать это было бы неправильно – но я жалею, что нет пива на стадионах

Это бы способствовало тому, чтобы болельщики были заряжены – в хорошем понимании этого слова. Я бы разрешал пиво – но в пластиковых стаканчиках».

На РПЛ замашек нет

ФК «Пересвет» празднует выход в 1/128 финала Кубка России Фото: From Official Website

«Пересвет» своего рода чудом добрался до профессионального статуса – и в клубе рассматривают это больше как приключение, новый опыт и новые возможности. Но оценивают себя трезво и на большее не замахиваются: «В РПЛ выйти замашек нет. Мы просто собрались ребятами – играть в футбол, давать трамплин ребятам, которых никто никуда не берет. Если у наших ребят будет возможность пойти дальше – мы с радостью отпустим.

Про РПЛ и ФНЛ мы не думаем. Откровенно, любительский уровень – это наш уровень. Просто для того, чтобы ребята, которые занимаются в нашей школе, знали – что есть профессиональная команда, через которую можно попасть в футбол, решили попробовать в ПФЛ. В прошлом году мы даже не думали, что будем играть в ПФЛ. И сейчас успех для нас – закончить сезон. «Зенит Иркутск», «Тамбов», примеров хватает, а там возможности в разы отличаются от наших. Но мы заявились для того, чтобы играть – и не на один сезон».

Все фото предоставлены ФК «Пересвет»

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