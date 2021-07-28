Сердар Азмун перешел в «Зенит» 1 февраля 2019 года – «Рубин» получил за иранского форварда 12 миллионов евро. Спустя 2,5 года пришло время сменить обстановку. После трех чемпионств и неудачных походов в ЛЧ с «Зенитом» обрусевший за восемь сезонов в РПЛ Сердар, видимо, укатит в Европу.

Трансфер в 2021 году – необходимость. «Зенит» попал в ситуацию, сравнимую с отношениями «ПСЖ» и Килиана Мбаппе. Контракт с игроком заканчивается через год, в случае непродления придется отпустить ведущего страйкера бесплатно. Разница лишь в том, что за иранцем гоняется не свора топ-клубов, а евросередняки.

«Байер»

Чемпионат России Азмун перейдет из «Зенита» в «Байер» за 14 млн евро + бонусы 3 ЧАСА НАЗАД

Вероятность: 75%

Сердар Азмун и Малком, «Зенит» Фото: Getty Images

Основной кандидат на покупку иранского форварда совсем недавно пополнился другим игроком «Зенита» Андреем Луневым. Возможно, трансфер стал репетицией по-настоящему большой сделки.

Патрик Бергер из Sport1 сообщил , что леверкузенский клуб уже договорился с Сердаром и достиг соглашения с «Зенитом». Осталось только подписать бумажки и провести ряд других стандартных операций при трансфере. По информации репортера, сумма сделки составит 14 млн евро + бонусы.

Ранее главный редактор TuttoMercatoWeb Андреа Лосапио сообщал, что «Зенит» отклонил 18-миллионное предложение «Байера» по Азмуну и запросил на 2 млн больше, так как по контракту санкт-петербуржцы должны отдать 20% от суммы трансфера иранца «Рубину».

14 миллионов удивительны еще и тем, что за 2,5 года до этого «Зенит» брал игрока всего на 2 миллиона дешевле, а его действующая трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 25 млн евро. Фабрицио Романо, кстати, 14 млн евро тоже не одобряет и написал в твиттере, что официальное предложение «Байера» все-таки составит 18 млн евро, но с учетом бонусов.

А вот Николо Скира в твиттере рассказал о личном контракте игрока – иранец едет в Германию на 5 лет с годовой зарплатой в 2,8 млн евро в год. В «Зените» выходило чуть больше 3 млн евро.

«Рома»

Вероятность: 25%

Жозе Моуринью, «Рома» Фото: Getty Images

Альтернативный кандидат на Азмуна – Жозе Моуринью. Португальский тренер нашел в иранце идеальное дополнение для атаки, в которой светится похожий по скиллам на Артема Дзюбу Эдин Джеко.

По информации Il Romanista , римляне делали сходное с «Байером» предложение (18 млн евро), но тоже получили отказ. Оффер с деньгами и одним из игроков «Ромы» (Робин Ульсен, Стивен Н’Зонзи или Педро) санкт-петербуржцев также не устроил.

После отказа «Зенита» «Рома» сосредоточится на хантинге Элдора Шомуродова из «Дженоа» или Александра Сёрлота из «РБ Лейпциг», хотя для Жозе Моуринью приоритетным кандидатом шел именно Азмун.

Любой российский клуб

Вероятность: 0%

За несколько дней до Суперкубка России в интервью «СЭ» Сердар Азмун высказался о возможных вариантах продолжения карьеры: «Переход в другой чемпионат? Мне нравятся Германия, Италия, Англия. Я действительно говорил, что хочу попробовать себя в других лигах, но это нормальное желание для любого спортсмена. Только так я на самом деле узнаю, перерос ли я российскую лигу. Могу ли перейти в другой российский клуб? На сегодняшний день из «Зенита» – сто процентов нет. Я не вижу смысла».

Кого «Зенит» подпишет на место Азмуна?

После ухода Себастьяна Дриусси в Санкт-Петербурге освободилось легионерское место. Уйдет Азмун – появится второе. Аргентинца планируют заменить крайним форвардом «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо. В начале лета «Зенит» контактировал с игроком (он сам это подтвердил) и, ходили слухи, договорился о трансфере за 15 млн евро + бонусы, если из Санкт-Петербурга уйдет иностранец. Настало время активировать сделку.

Клаудиньо Фото: Getty Images

Второй кандидат на трансфер в Санкт-Петербург – еще один олимпиец из Бразилии Матеус Кунья. «Герта» купила 22-летнего игрока у «РБ Лейпциг» зимой 2020 года за 18 млн евро, но за полтора года он прибавил в стоимости и теперь оценивается Transfermarkt в 30.

Кунья играет на Олимпийских играх роль второго форварда и способен идеально дополнить связку с Артемом Дзюбой, если Сергей Семак продолжит ставить на такой концепт атаки. Матеус может сыграть и слева, заняв место Дриусси, так что на бумаге выглядит почти идеальным кандидатом для трансфера.

Еще один кандидат – Никола Влашич. У хорвата сорвался отъезд в «Милан», хотя игрок просил руководство его отпустить. Речь шла об аренде с обязательным выкупом, но ЦСКА уперся и требовал 30 миллионов евро. Возможно, их заплатит «Зенит».

Чемпионат России «Севилья» хочет купить Азмуна 20/05/2021 В 14:03