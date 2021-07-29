Eurosport.ru и БК Winline предлагают прогнозы на матчи чемпионата России с участием топ-клубов: «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара».

«Крылья Советов» – «Спартак» (30 июля, 19:00)

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Руй Витория, «Спартак» Фото: Imago

Москвичи неожиданно проиграли «Рубину» в Казани в первом туре, хотя за неделю до этого выглядели неплохо в товарищеском матче и разгромили команду Леонида Слуцкого 4:0. Ранняя потеря очков должна взбодрить одного из претендентов на золото – еще одна неудача, особенно перед стартом в Лиге чемпионов, может сильно навредить во всех смыслах, а особенно психологически.

Новому тренеру «Спартака» Рую Витории очень важно показать себя волшебником перед фанатами и руководством клуба, а не неудачником. Матч против новичка РПЛ – идеальный вариант, чтобы почувствовать уверенность. А еще, если оценивать по игре, москвичи точно не плохи (в Казани сказалось невезение), поэтому должны справиться с провинциальным конкурентом.

ЦСКА – «Локомотив» (31 июля, 20:00)

В прошлом сезоне «Локомотив» трижды был аутсайдером матчей против ЦСКА, но выиграл все встречи (одну в Кубке) и не пропустил ни одного мяча. Новый розыгрыш Тинькофф РПЛ команды начали с непростых побед: армейцы дома с трудом забодали «Уфу» (1:0), а «Локомотив» загрузил три мяча «Арсеналу», но все – в последние 10 минут в большинстве.

Тем не менее, железнодорожники, кажется, лучше понимают своего тренера и то, что от них требуется. Красно-синие же пока только ищут игру – Алексей Березуцкий набирается опыта и попутно прокачивает команду. В этих условиях, несмотря на выездной характер матча, «Локо» не должен уступить.

«Ростов» – «Зенит» (1 июля, 20:00)

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

Идеальный вариант для ставки на матч с участием «Зенита». Чемпионы потеряли Оздоева, отпустили в США Дриусси и на Олимпиаду – Малкома, но все равно имеют отличный резерв для результативной игры и победы.

«Ростов» получил в первом туре пинков от «Динамо» (0:2) и выглядел крайне скромно. Возможно, не хватило эмоционального заряда от Валерия Карпина, который отсидел игру на трибуне за удаление в последней встрече прошлого сезона. В предстоящем матче все будут на своих местах, и голы не заставят себя ждать.

«Краснодар» – «Химки» (1 июля, 20:00)

«Краснодар» в первом туре результативно и удачно сгонял за тремя очками в Екатеринбург, а вот «Химки» – тихий ужас и спонсор хаоса. Подмосковный клуб пережил серьезную трансформацию по сравнению с прошлым годом и сейчас не выглядит коллективом, который может также бодро отнимать очки у соперников, как в прошлом году.

И все же есть предпосылки, что команда Игоря Черевченко не безрезультативно слетает в Краснодар. Химчане огрызались против «Зенита» и создали несколько неплохих моментов, а уж против «Краснодара», который растерял лидеров в обороне, их должно быть еще больше.

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