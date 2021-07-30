Первая топ-схватка Тинькофф РПЛ нового сезона: ЦСКА примет «Локомотив» и проведет первый серьезный матч под руководством Алексея Березуцкого. Получится ли у бывшего защитника армейцев и сборной России мощный дебют в дерби.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У «Локомотива» всего одна потеря: никак не может вылечить травму нападающий Зе Луиш, который в этом году отыграл всего 100 минут и пропустил 31 матч. Футболист сборной Кабо-Верде получил перелом кости стопы в Лиге чемпионов.

Антон Миранчук и Зе Луиш («Локомотив») Фото: Getty Images

За ЦСКА не сыграют оба исландца. Хёрдур Магнуссон оперирует травмированный ахилл и пропустит не меньше двух месяцев. У у Арнора Сигурдссона проблемы с коленом – он также аут.

Форма

ЦСКА в межсезонье провел шесть товарищеских матчей и выиграл пять, но только два – с разницей больше одного мяча. У команды проблемы с реализацией и результативностью, которые в итоге перетекли и в чемпионат России: в первом туре армейцы обыграли дома скромнейшую «Уфу» всего 1:0 благодаря голу новичка Антона Заболотного.

«Локомотив» за неделю до официального старта сезона встретился в Суперкубке России с «Зенитом» и разгромно уступил 0:3, но затем отыгрался на «Арсенале» в Тинькофф РПЛ. Москвичи уступали не по игре, а по счету, но за последние 10 минут заколотили в ворота соперника три мяча – отличились Смолов и Жемалетдинов дважды. В итоге 3:1.

Лицом к лицу

ЦСКА и «Локомотив» провели 163 матча: за армейцами остались 76 матчей, за железнодорожниками – 54.

Красно-синие не обыгрывали «Локо» с 2019 года.

Последние четыре встречи остались за командой из Черкизово с ощим счетом 8:1.

Смолов и Крыховяк – лучшие действующие бомбардиры дерби (по два мяча).

ЦСКА в последних десяти матчах забил «Локо» 7 мячей, «Локо» в ворота ЦСКА – 15.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

«Локомотив» был аутсайдером во всех трех матчах против ЦСКА в прошлом сезоне, но в итоге выиграл все и не пропустил ни одного мяча (6:0 в сумме). Сейчас команды находятся примерно в равной форме, но в слегка различных условиях: армейцами руководит тренер-новичок Алексей Березуцкий, а железнодорожниками – опытный Марко Николич. Фигура тренера «Локо» может сыграть большую роль в матче и позволит красно-зеленым не проиграть. Кэф на это – 1,61 в БК Winline

Где смотреть

Игру, которая состоится 31 июля в 20:00 (мск), в прямом эфире покажет федеральный «Матч ТВ». А на Eurosport.ru вы можете почитать горячую текстовую трансляцию этой встречи – ищите ее по ссылке

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