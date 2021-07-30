Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба обратился к подписчикам в инстаграм-сторис.

«Всем хорошего дня и солнечного настроения! Все, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за все-все, а то так можно уйти не туда. Я снова все тот же. Новый сезон уже стартовал, будем стараться – никаких для нас границ. Спасибо всем за вашу доброту, переживания, все нормальненько. Попереживали и хватит», – сказал Дзюба.

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