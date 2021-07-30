Несколько фанатов «Спартака», которые отправились в Самару поддержать красно-белых в выездном матче с «Крыльями Советов», обнаружили труп в мешке во время купания в Волге.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», часть фанатов отправилась на реку вечером 29 июля. Во время отдыха они заметили, что к берегу прибило большую синтетическую сумку. Болельщики вытащили мешок на берег и открыли – в этот момент из него вывалилась рука. Ошарашенные увиденным фанаты тут же вызвали полицию.

Матч «Крылья Советов» – «Спартак» состоится 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Болельщики красно-белых не смогут посетить игру: билеты в гостевой сектор не продаются. А все приобретенные ранее тикеты считаются недействительными и подлежат возврату по месту приобретения.

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что на стадион допустят не более 500 человек, включая участников матча.

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