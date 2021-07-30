В твиттере болельщиков «Вулверхэмптона» появилась информация, что Леонид Федун пытался купить «Уондерерс» в июне 2021 года.

Сообщается, что владелец «Спартака» предложил за английский клуб 470 миллионов евро, но это предложение было отклонено.

Лига чемпионов УЕФА Федун – о противостоянии с «Бенфикой»: «Витория готов к вызову» 19/07/2021 В 13:16

Вице-президент «Лукойла» уже прокомментировал инсайд о несостоявшейся сделке. «Это все сказки», – заявил Федун РБК

Леонид Федун – владелец 32,7 % акций футбольного клуба «Спартак».

Вице-президент «Лукойла» приобрел контрольный пакет акций клуба в 2004 году.

В минувшем сезоне «Вулверхэмптон» занял 13-е место в АПЛ.

Чемпионат России Федун выразил недовольство реформой РПЛ на исполкоме РФС 16/07/2021 В 06:31