В твиттере болельщиков «Вулверхэмптона» появилась информация, что Леонид Федун пытался купить «Уондерерс» в июне 2021 года.
Сообщается, что владелец «Спартака» предложил за английский клуб 470 миллионов евро, но это предложение было отклонено.
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Вице-президент «Лукойла» уже прокомментировал инсайд о несостоявшейся сделке. «Это все сказки», – заявил Федун РБК.
  • Леонид Федун – владелец 32,7 % акций футбольного клуба «Спартак».
  • Вице-президент «Лукойла» приобрел контрольный пакет акций клуба в 2004 году.
  • В минувшем сезоне «Вулверхэмптон» занял 13-е место в АПЛ.
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