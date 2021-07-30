В твиттере болельщиков «Вулверхэмптона» появилась информация, что Леонид Федун пытался купить «Уондерерс» в июне 2021 года.
Сообщается, что владелец «Спартака» предложил за английский клуб 470 миллионов евро, но это предложение было отклонено.
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Вице-президент «Лукойла» уже прокомментировал инсайд о несостоявшейся сделке. «Это все сказки», – заявил Федун РБК.
- Леонид Федун – владелец 32,7 % акций футбольного клуба «Спартак».
- Вице-президент «Лукойла» приобрел контрольный пакет акций клуба в 2004 году.
- В минувшем сезоне «Вулверхэмптон» занял 13-е место в АПЛ.
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