«Локомотив» близок к продаже Гжегожа Крыховяка. Польский полузащитник, который выступал за московскую команду с 2018 года, больше не сыграет за клуб.
«Крыховяк уже сказал партнерам, что покинет клуб», – сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил информацию и добавил, что Гжегож не сыграет против ЦСКА 31 июля.
Ранее сообщалось, что новый технический директор «Локо» Томас Цорн задумал перестройку в команде. В конце прошлой недели он обзванивал клубы РПЛ и предлагал им нескольких футболистов «Локо». В их числе: Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов.
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Отмечалось, что главным претендентом на Крыховяка является «Краснодар».
- Гжегож играет за «Локо» с 2018-го. За его аренду «ПСЖ» получил 1,5 млн евро, за трансфер – 12 млн.
- С «Локомотивом» 31-летний поляк выиграл два Кубка России и Суперкубок России.
- Подобный трюк Цорн провернул в «Спартаке». В 2019-м он занял пост гендиректора красно-белых и устроил масштабную трансферную кампанию: клуб покинули Луис Адриано, Зе Луиш, Фернандо, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти. «Спартак» провалил сезон, и Цорн покинул должность в июле 2020-го.
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