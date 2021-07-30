«Локомотив» близок к продаже Гжегожа Крыховяка. Польский полузащитник, который выступал за московскую команду с 2018 года, больше не сыграет за клуб.

«Крыховяк уже сказал партнерам, что покинет клуб», – сказал один из источников «Чемпионату» . Второй источник подтвердил информацию и добавил, что Гжегож не сыграет против ЦСКА 31 июля.

Ранее сообщалось, что новый технический директор «Локо» Томас Цорн задумал перестройку в команде. В конце прошлой недели он обзванивал клубы РПЛ и предлагал им нескольких футболистов «Локо». В их числе: Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов.

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Отмечалось, что главным претендентом на Крыховяка является «Краснодар».

Гжегож играет за «Локо» с 2018-го. За его аренду «ПСЖ» получил 1,5 млн евро, за трансфер – 12 млн.

С «Локомотивом» 31-летний поляк выиграл два Кубка России и Суперкубок России.

Подобный трюк Цорн провернул в «Спартаке». В 2019-м он занял пост гендиректора красно-белых и устроил масштабную трансферную кампанию: клуб покинули Луис Адриано, Зе Луиш, Фернандо, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти. «Спартак» провалил сезон, и Цорн покинул должность в июле 2020-го.

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