Польский полузащитник Гжегож Крыховяк покинул «Локомотив» после трех сезонов в московском клубе. Карьеру 31-летний поляк продолжит в «Краснодаре».
«Краснодар» и «Локомотив» достигли предварительной договоренности о трансфере Крыховяка. В ближайшее время Гжегож прилетит в Краснодар. Контракт с клубом будет подписан после прохождения медосмотра», – сообщил официальный твиттер «Краснодара».
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По неофициальной информации, игрок подпишет контракт на три года.
Ранее стало известно, что новый технический директор «Локо» Томас Цорн намерен обновить команду и предложить нескольких футболистов красно-зеленых другим клубам РПЛ. Вслед за Крыховяком Черкизово могут покинуть Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов.
- Крыховяк перешел в «Локомотив» из «ПСЖ» перед сезоном-2018/19 на правах аренды и был выкуплен год спустя.
- Поляк провел 109 матчей в составе железнодорожников, забил 23 мяча, выиграл два Кубка и один Суперкубок России.
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