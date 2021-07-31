Московский «Локомотив» ударно готовится к Лиге Европы и борьбе за высокие места в чемпионате России. После практически гарантированного ухода полузащитника сборной Польши Гжегожа Крыховяка Баковку покинут еще два важных футболиста основного состава.

Полузащитник Антон Миранчук может перейти в «Зенит» или ЦСКА. Источники «Чемпионата» напирают на то, что руководству санкт-петербургской команды нравился Миранчук-младший. «В клубе рассматривают возможность данного трансфера», – подтвердил собеседник сайта. Другой человек, близкий к ситуации, добавил, что сделка может сорваться из-за высокой суммы трансфера.

Но Антоном также интересуются в ЦСКА. Совместный инсайд газеты «Спорт-Экспресс» и Eurostavka утверждает , что полузащитник близок к переходу в армейский клуб. Технический директор «Локо» Томас Цорн уже обсуждал трансфер с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым.

Чемпионат России Крыховяк попрощался с игроками «Локо» и не сыграет с ЦСКА 8 ЧАСОВ НАЗАД

«Локомотив», вероятно, покинет и опорник сборной России Дмитрий Баринов. В «СЭ» написали , что за футболистом приударил чемпион страны «Зенит». Покупка 24-летнего Баринова может обойтись питерцам в 8 миллионов евро – такую сумму предложили боссы сине-бело-голубых за Дмитрия.

На Гжегожа Крыховяка претендуют два топ-клуба РПЛ – ЦСКА и «Краснодар». По данным инсайдера «РБ Спорт» Сергея Егорова, «Локо» получит за трансфер 31-летнего поляка 1,5 миллиона евро.

«Локомотив» на выезде встретится с ЦСКА во втором туре Премьер-лиги в субботу, 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат России Цорн хочет продать Крыховяка, Миранчука, Смолова и Баринова 27/07/2021 В 17:48