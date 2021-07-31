Во время матча между командами «ЦСКА» и «Локомотив» на «ВЭБ-арене» в Москве произошел следующий инцидент. Через некоторое время после начала матча фанаты «Локомотива» массово покинули сектор на пять минут в знак протеста против кадровой политики руководства «Локомотива».

«Болельщики Локомотива покинули свой сектор еще до 10-й минуты. А Рангник и Цорн сидят и улыбаются...» – так описано произошедшее в телеграм-канале «BVB»

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков добавил , что позже фанаты вернулись на трибуны. И начали скандировать: «Где-е-е Гжегож Крыховяк?»

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Недовольство фанатов «Локомотив», скорее всего, вызвано новой политикой клуба: команду покидает лидер Гжегож Крыховяк. Вероятно, скоро клуб покинут еще несколько футболистов.

В чемпионате России-2021/22 железнодорожники начали с победы над «Арсеналом» (3:1).

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