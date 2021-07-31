Дерби «Локомотива» с ЦСКА наверняка открыло гору инсайдов для Ральфа Рангника. Немецкий специалист понял, что в РПЛ можно забивать даже с посредственной структурой.

«Локомотив» доминировал на мяче в первый час игры. Команда Марко Николича набила 66% владения и нанесла больше ударов, чем ЦСКА (11 против 7). Вопросы вызывали качество и источники выстрелов: сразу пять шотов гостей прилетели с угловых, еще два – из-за штрафной. Позиционная структура оказалась скудной и непродуктивной.

Главная причина – пассивность в центре. ЦСКА отбивался по схеме 4-1-4-1. До второго пропущенного гола Алексей Березуцкий пренебрегал прессингом: его команда садилась в средний или даже низкий блок.

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Схема 4-1-4-1 в защите ЦСКА. Фото: Other Agency

Единственные признаки смелости подавали Кристиян Бистрович и Иван Обляков. Полузащитники выбрасывались на Даниила Куликова, Дмитрия Баринова и Дмитрия Рыбчинского, если те задерживали мяч. За спинами смельчаков из ЦСКА тут же возникало пространство, которое заполнял Рифат Жемалетдинов.

Проблема «Локомотива» состояла в медленной доставке мяча в открытые зоны. Вот типичный пример. Баринов принимает владение, на него выбрасывается Обляков. Шестой номер «Локомотива» пасует на фланг, по которому поднялся Александр Сильянов, но фулбек так долго решается на передачу к открытому Жемалетдинову, что его накрывает ближайший соперник, Ильзат Ахметов.

Пока «Локомотив» двигает мяч, чтобы найти пасом Жемалетдинова, Ахметов и Обляков успевают пресечь передачу. Фото: Other Agency

В подобных ситуациях «Локомотив» застревал весь первый тайм. Помог стандарт: Станислав Магкеев рванул к ближней штанге и отвлек Марио Фернандеса, а Федор Чалов не уследил за Мурило, который чуть не забил с углового еще на 3-й минуте.

В первом тайме «Локомотив» не вынес из позиционного владения почти никаких преимуществ. Лишь к концу 45 минут команда Николича нащупала рабочий инструмент – рывки Франсуа Камано между защитниов. Одно из ускорений привело к удару в перекладину.

ЦСКА мог ответить более фактурными и быстрыми контратаками – не получалось. Пока защита Березуцкого полагалась на средний/низкий блок и пассивность соперника, нападение насело на фланги. «Локомотив» отбивался с умом. Прессинг Николича включался строго после паса соперника на край – так гостям удавалось рано пресекать чужие комбинации.

Игроки «Локомотива» включили прессинг после приема Фернандеса. Фото: Other Agency

В условиях грамотного сопротивления ЦСКА перешел на забросы. Наибольшую нагрузку получил Игорь Дивеев: центрдеф покинул матч лучшим полевым игроком команды по лонгболлам (9, 6 точных).

Гол Бистровича стал исходом редкого уверенного отрезка ЦСКА в первом тайме. С 15-й по 20-ю минуту команда Березуцкого выбила три удара – «Локомотив» получил только один. Правда, сам по себе мяч получился удачливым: после выстрела с дальней дистанции, с отскоком от перекладины.

Ко второму тайму команды подходили в слабых состояниях. «Локомотив» был пассивен в игре низом, но хотя бы включал качественный прессинг. ЦСКА показал нулевую структуру на мяче – с голом повезло.

Первым исправился Николич. После перерыва «Локомотив» намного быстрее задвигал мяч. Например, на 66-й минуте гости допустили лишь один пас в два касания – итогом розыгрыша стало нарушение от Фернандеса. Гол Жемалетдинова – результат не только чужих ошибок, но и быстрого продвижения атаки.

Березуцкий ответил на 68-й минуте, когда снял Максима Мухина в пользу Алана Дзагоева. 31-летний полузащитник занял опорную зону и освежил атаку ЦСКА. Согласно статистике, звезда со скамейки выдавал передачу в развитие каждые полторы минуты на поле. Десятый номер вошел в топ-4 хозяев по xGBuildup – это острота всех атак, в которых футболист поучаствовал без ударов и передач под удар. С уроженцем Беслана армейцы выбили 0,37 ожидаемых голов, без него – 0,27.

Перфоманс Дзагоева против «Локомотива» запомнят за срывы, хотя полузащитник мог увести ЦСКА от поражения. В последние 20 минут игры Березуцкий положился на личный талант Алана. С одной стороны, ставка на звезду – нормальная практика для начинающего тренера. С другой, соперник победил за счет легких, но важных корректировок в системе.

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