Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, успел ли он пообщаться с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой после очного матча второго тура чемпионата России.
«Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?» – заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».
- «Зенит» выиграл со счетом 4:2.
- У Карпина и Дзюбы были напряженные отношения, когда они работали в «Спартаке».
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