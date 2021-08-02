Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, успел ли он пообщаться с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой после очного матча второго тура чемпионата России.

«Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?» – заявил Карпин в эфире «Матч ТВ»

«Зенит» выиграл со счетом 4:2.

У Карпина и Дзюбы были напряженные отношения, когда они работали в «Спартаке».

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