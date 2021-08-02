В матче второго тура РПЛ «Ахмат» – «Сочи» на поле выползла змея.

Животные, выбегающие на газон прямо по ходу игры, уже давно стали обычным делом. Периодически футбольные матчи посещают кошки, собаки и даже птицы. Но вот пресмыкающихся, кажется, еще не было.

В начале первого тайма змею в своей штрафной заметил вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия. Он тут же просигнализировал об этом главному арбитру матча Ивану Сиденкову. Тот дал указание убрать чешуйчатое с поля. На газоне появились работники «Ахмат-Арены» и аккуратно вынесли змею с помощью вил.

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После первого тайма «Сочи» ведет в счете благодаря автоголу Уткина.

В стартовом туре РПЛ-2021/22 сочинцы проиграли «Нижнему Новгороду», «Ахмат» обыграл «Крылья Советов».

Лига конференций УЕФА «Рубин» сыграет с «Ракувом», «Сочи» – с «Партизаном» 29/07/2021 В 20:43