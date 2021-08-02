Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин покинул клуб. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Очень сложное и мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех: и для «Ростова», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.

Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне, и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжелое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий – простите. Мы старались. Делали все, как умеем, и все, что в наших силах», - приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова»

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По информации «РБ», с Карпиным команду покидают Джонатан Альба и Луис Мартинес – оба вошли в штаб сборной России.

Накануне старта нового сезона РПЛ Карпин возглавил сборную России. Первоначально было объявлено, что он будет совмещать посты в клубе и сборной.

В первых двух турах РПЛ-2021/22 «Ростов» проиграл «Зениту» и «Динамо».

52-летний Карпин работал в «Ростове» с 2017 года.

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