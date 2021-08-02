На первой пресс-конференции в роли тренера сборной России Валерий Карпин уверял, что эмоционально готов к совмещению. Прошло чуть больше недели, и коуч осознал: нет, он не в состоянии параллельно работать в двух местах. Почему он пришел к такому выводу?

Во-первых, «Ростов» безобразно стартовал: 2:6 в двух первых матчах, подвал таблицы и – самое ужасное – никакущая игра с безыдейными навесами. Во-вторых, текущий кризис клуба не случайное явление: с 20-го тура прошлой РПЛ «Ростов» обыгрывал только самых дохлых аутсайдеров вроде «Тамбова» и «Ротора». В-третьих, до первых матчей в сборной Карпину предстояло зарубиться с «Химками» и ЦСКА – вполне реальный шанс доехать до мини-сбора перед Хорватией в зоне вылета.

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Валерий Карпин и Александр Дюков Фото: Getty Images

При таком раскладе Валерий не смог бы нормально сосредоточиться на сборной: какой еще ЧМ, когда на основной работе завал? Поэтому логично и правильно, что Карпин вовремя понял: и «Ростову», и ему самому светит катастрофа – значит, надо расставаться.

Такое радикальное решение слегка увеличило шансы России на поездку в Катар, но гораздо важнее признать: у Валерия Георгиевича совсем не было будущего в «Ростове».

Когда Карпин только пришел в клуб, оставались надежды, что он вылепит на Дону некое подобие нынешнего «Рубина» – со стабильно неплохими результатами, поставленной игрой, сильными медиа и звонкими продажами.

Сейчас очевидно, что план провалился. Спортивных достижений нет: ни борьбы за Кубок, ни чего-то яркого в чемпионате, кроме доковидной части сезона-2019/20. С игрой все печально – там полнейший рандом, особенно после загадочного ухода Романа Еременко. Успехи в соцсетях загнулись еще в те времена, когда костюмы из «Джентльменов» не считались моветоном – тот же сериал «Ростов-на-кону» запомнился только фирменным матом тренера, но не красивым сюжетом. Резонансные трансферы на выход? Конечно, есть активы вроде Матиаса Норманна, но если продать всех лидеров, можно окончательно плюхнуться в зону переходных матчей. Получается, Эльдор Шомуродов был разовой акцией.

Валерий Карпин, «Ростов» Фото: Getty Images

В «Ростове» у Карпина не осталось ни свежести, ни желания, ни надежд. Команда начала сезон на автопилоте, а Валерий быстро сориентировался и нашел в себе силы на тяжелый разговор с боссами. За это он заслуживает респекта, но никто не удивится, если через четыре месяца Карпин опять станет ТВ-экспертом. Пока что анализировать матчи и давать оценки у него получается эффективнее, чем добиваться четких целей и развивать команды. Зато у «Ростова» теперь, возможно, все наладится – этому симпатичному клубу давно требовалась перезагрузка.

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