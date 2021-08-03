Польский полузащитник Гжегож Крыховяк, который перешел из «Локомотива» в «Краснодар», опубликовал заявление, что решение о трансфере было принято за его спиной.
«Я представлял «Локомотив» три отличных года. Серьезные матчи, Лига чемпионов и что самое главное – три трофея. Я познакомился с замечательными людьми и был очарован русским гостеприимством. Решение о трансфере, к сожалению, было принято за моей спиной, но это футбол, и мне нужно двигаться вперед.
Я благодарен всем сотрудникам клуба, персоналу, игрокам, а больше всего – болельщикам, которые были с нами в хорошие и плохие времена. Спасибо двум прекрасным тренерам, Юрию Семину, доверявшему мне в непростые времена, и Марко Николичу, которому я хочу пожелать успехов в новом сезоне, большим поклонником чьего сербского характера я являюсь. Мне очень нравилось быть железнодорожником», – написал Крыховяк в инстаграме.
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- Гжегож Крыховяк выступал за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 26 матчах Российской Премьер-лиги, забив девять мячей.
- С 2008 года Крыховяк представляет национальную команду Польши.
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