Футбольный блогер и автор Eurosport.ru Павел Городницкий не исключает ситуации, при которой главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков займет соответствующий пост в «Зените».

«Если Сергей Семак в этом сезоне не выигрывает золото с «Зенитом» – я говорю про золото РПЛ, естественно – и если параллельно Кержаков каким-то чудом не вылетает с «Нижним Новгородом» из РПЛ, то Андрей Аршавин будет отстаивать кандидатуру Кержакова как нового главного тренера в «Зените».

Именно Аршавин обратился к Дюкову, чтобы тот пристроил Кержакова в «Нижний Новгород», чтобы там Саша набирался опыта в РПЛ. То есть в долгосрочной перспективе Аршавин видит Кержакова главным тренером «Зенита». Это именно такая стратегия, а Аршавин сейчас – мегавлиятельная фигура в «Зените», – сказал Городницкий в шоу «7 инсайдов».

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Кержаков начал с «Нижним Новгородом» в РПЛ с победы над «Сочи» (1:0) и ничьи с «Уралом» (1:1).

В прошлом сезоне Кержаков возглавлял «Томь».

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