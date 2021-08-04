Московские «Локомотив» и ЦСКА объявили о сделке по переходу защитника Наира Тикнизяна. Футболист молодежной сборной России перебрался в состав железнодорожников.
Тикнизян подписал с «Локо» 5-летний контракт и взял 71-й номер. Журналист Нобель Арустамян ранее писал, что красно-зеленые заплатят за 22-летнего футболиста более пяти млн евро, а сам он получит зарплату свыше 2,5 млн рублей в месяц, которая была у него в ЦСКА.
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- Тикнизян – воспитанник ЦСКА, за основную команду с 2017 года он провел 34 матча.
- Также на счету футболиста 16 матчей за сборные России трех возрастов.
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