Юрий Семин возглавил «Ростов» после ухода Валерия Карпина, который был назначен главным тренером сборной России и не стал совмещать два поста.
О подписании контракта с 74-летним Семиным объявлено на официальном сайте ростовчан. Соглашение рассчитано на два года.
«Юрий Семин – один из самых титулованных тренеров в отечественном футболе. На его счету три чемпионских титула с московским «Локомотивом», шесть выигранных Кубков России (еще один – в качестве президента «железнодорожников»). Также среди достижений Юрия Павловича значатся успешные результаты в еврокубках. Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды!» – говорится в заявлении.
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- Последнее место работы Семина – московский «Локомотив». Коуч был отправлен в отставку в мае 2020 года, его сменил Марко Николич.
- В первых двух турах РПЛ-2021/22 «Ростов» набрал ноль очков, уступив «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4).
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