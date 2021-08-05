Прямо во время прошлогоднего карантина у Юрия Семина истек договор с «Локомотивом». Клуб мог оставить заслуженного коуча хотя бы на финиш сезона-2019/20, но его молча заменили на ноунейма Марко Николича. Юрий Павлович остался не только без работы, но и без адекватного прощания с фанатами – разумеется, тренер обиделся и обозлился на циничных боссов.

Известно, что азартный Семин мечтал приступить к работе сразу после расставания с «Локо», а в идеале даже обыграть бывший клуб прямо в рамках РПЛ. Палыча и его спешку можно было понять: ему уже за 70, в Премьер-лиге серьезная конкуренция между тренерами, поэтому всегда есть шансы выпасть из ротации и окончательно уйти на пенсию.

Естественно, зная о пульсирующих амбициях Семина, боссы российских клубов массово его приглашали. Одним из первых трехкратного чемпиона России позвал «Урал», но Юрия Павловича смутила фигура Григория Иванова. Нереально представить ситуацию, когда со скамейки орут сразу два человека: такое было лишь в «Спартаке» во времена Карреры и Рианчо. К тому же Семин посчитал, что проект «Урала» не соответствует его уровню – нужен кто-то посильнее.

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Юрий Семин Фото: Getty Images

Позже были переговоры с «Арсеналом», но Палыч изучил обстановку и решил не лезть – как показывают мучения Дмитрия Парфенова, мудрый Семин понимал все заранее. Третий оффер для легенды прилетел из Волгограда. В теории Юрий Павлович мог побороться за четырнадцатое место и стать иконой «Ротора», но тренер и здесь отошел в сторону. Видимо, помнил про опыт в «Анжи», когда так и не вырулил из зоны вылета. Жизнь показала, что и здесь Палыч поступил грамотно.

Ни солидный возраст, ни жажда мести, ни стремление подтвердить свой топ-уровень не заставили Семина суетится. Он проявил феноменальную разборчивость – никуда не спешил, но все же относительно быстро дождался проекта, который возбуждает лично его. Да, сейчас «Ростов» стагнирует, но в этом городе есть все для прогресса: и состав уровня первой восьмерки, и приличнейший стадион, и вовлеченное руководство, которому точно не плевать на клуб.

Получается, даже в 74 года Семин программирует карьеру лучше, чем подавляющее большинство русских тренеров. Ну разве он не великий?

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