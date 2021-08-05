Владелец «Спартака» Леонид Федун запретил футболистам публично высказывать мнение об отставке спортивного директора Дмитрия Попова под угрозой штрафа. Об этом рассказали два очевидца, присутствовавшие в раздевалке «Спартака».
После окончания квалификационного матча Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой», который закончился со счетом 0:2, Федун передал в раздевалку распоряжение, относящееся к отставке спортивного директора клуба Дмитрия Попова. В нем было сказано, что любой игрок, пожелавший публично высказаться об отставке Попова, получит штраф в размере нескольких месячных окладов, включая бонусы. После матча ни один футболист «Спартака» не захотел говорить на эту тему, сообщает РБК.
- Ранее Дмитрий Попов заявил, что 5 августа, напишет заявление об уходе из «Спартака».
- Попов был снова назначен спортивным директором «Спартака» в ноябре 2020 года, после того, как занимал этот пост в 2008-2016 годах.
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