«Барселона» потеряла Месси. И даже сообщила об этом официально. Пока кулес рвут на себе волосы, не представляя, как же так вообще получилось, клубы РПЛ совсем не теряют времени.

В твиттере многих команд появились сообщения о том, что они готовы приютить у себя безработного аргентинца.

Вот, например, московский «Локомотив» намекает о вакантном месте «десятки».

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«Зенит» вообще напрямую заявил Лео о том, что тот выбирает не те города.

Но, похоже, проворнее всех оказалась «Алания». Ребята из пресс-службы уже даже объявили о трансфере Месси.

И не только футбольные клубы зарятся на Лео. Обладатель хоккейного Кубка Гагарина «Авангард» обещает подтянуть катание аргентинцу.

А вот «Ростов», кажется, усомнился в серьезных намерениях коллег.

Форвард провел за каталонцев всю карьеру. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забив 30 мячей.

В составе «Барсы» Лео выиграл 34 трофея, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.

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