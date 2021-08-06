«Зенит» – «Краснодар», московское дерби и игры с участием «Локо» и «Спартака» – ищем, на что поставить в этот раз.

«Уфа» – «Локомотив» (6 августа, 17:00)

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«Локомотив» стартовал в РПЛ с двух побед, причем с одной крупной над «Арсеналом» и принципиальной в дерби над ЦСКА (2:1). Это на фоне ухода лидера Гжегоша Крыховяка и слухов о сливе других важных игроков. Игроки абстрагировались от внешнего шума и красиво выполнили свою работу.

«Уфа» чудом спаслась от вылета в последнем туре прошлого сезона, а после еще и избежала стыковых матчей. Но новый розыгрыш показывает, что клуб по-прежнему находится в яме. На старте два поражения от ЦСКА и «Динамо». Перспективы третьего матча также не радужные – «Локо» обязан сожрать аутсайдера.

«Зенит» – «Краснодар» (7 августа, 17:00)

В сезоне-2020/21 соперники устроили две неплохие перестрелки: дома «Зенит» победил 3:1, а в гостях случился мир – 2:2. Как видно из цифр, в обоих случаях команды забивали в обе стороны, что неудивительно – у них превосходный атакующий потенциал и высокие шансы забивать в каждом матче любому сопернику.

Сейчас ситуация не поменялась. Да, «Краснодар» не сумел пробить дома «Химки», но при этом отгрузил трешку «Уралу», а «Зенит» забивает и пропускает в каждом матче: два мяча влетели в ворота Кержакова в Ростове, один – в Химках. Шансы на «обе забьют» очень велики.

«Спартак» – «Нижний Новгород» (7 августа, 20:00)

«Спартак» разрывают со всех сторон: в чемпионате проиграли «Рубину» и с трудом одолели «Крылья», а в Лиге чемпионов без шансов влетели «Бенфике» (0:2). Обстановка в команде не очень, так еще случился конфликт на высшем уровне – клуб покинул спортдир Дмитрий Попов и вываливает в соцсетях грязное белье.

Все в напряжении, и такая атмосфера просто не может не сказаться на игроках и их умении играть в футбол. Тем более в противниках «Нижний Новгород», который приедет в Москву стоять у своих ворот и ловить ничью. И вряд ли гости проиграют крупно.

«Динамо» – ЦСКА (8 августа, 20:00)

Бело-голубые украли у армейцев еврокубки в последнем туре прошлого сезона, ЦСКА захочет отомстить. Получится ли? Вопрос, потому что «Динамо» выглядит неплохо, а красно-синие, наоборот – никак не могут поймать ритм.

Против «Локомотива» ЦСКА не набрал очков, но был этого достоин – в конце армейцы создали достаточно опасных моментов, чтобы забить. Пока подводит реализация, но когда-то ведь должно прорвать. Почему бы не во встрече против принципиального соперника? Команды точно могут устроить шоу на подобии последнего матча.

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