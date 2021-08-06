Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов завел телеграм-канал.

Попов заявил о намерении покинуть клуб в перерыве матча квалификации ЛЧ против «Бенфики». Он связал это с давлением со стороны Заремы Салиховой и отсутствием поддержки от Леонида Федуна. Также Дмитрий пообещал завести телеграм-канал и сдержал свое слово.

В первом посте Попов объяснил, почему пошел на этот шаг. «Цель создания этого канала – прекратить то безумие, которое окружает «Спартак» после выхода в медиапространство госпожи Салиховой. Здесь будут только факты и только в ответ на лицемерные заявления Заремы Равильевны. Потоки дерьма лучше направлять за двери с буквами «М» и «Ж», а после тщательно мыть руки. Кстати, если добавить еще пару букв, то на ум приходит эффективный и сильный менеджер. Нужен очень сильный характер, чтобы вернуть менеджера по продажам на следующий день после того как цыкнули сверху. Не будет ни одного поста, если госпожа Салихова прекратит нападать на тренера, игроков и сотрудников клуба», – написал Попов.

Футбол Зарема – о Смородской: «Не люблю полных. У них процессы замедленные» 19 ЧАСОВ НАЗАД

Следом экс-спортдир «Спартака» опубликовал скриншот переписки с Заремой после матча Кубка России против «Динамо» 20 февраля 2021 года. Таким образом Попов ответил на слова Салиховой о том, что он хотел избавиться от полузащитника Виктора Мозеса. «Более того, мне было дано указание не заявлять Виктора, а заявить Рошу. Не хватило характера выполнить. Я не хочу ничего сливать. Поэтому еще раз повторяю. Не будет потока дерьма в сторону клуба, не будет доказательств лжи и лицемерия здесь. Выбор за Вами, уважаемая Зарема», – написал Попов.

В мае Салихова на 18 дней вошла в совет директоров «Спартака», но покинула правление из-за назначения нового главного тренера Руя Витории.

Статус Салиховой подтверждал Леонид Федун, который заявил, что девушка приходится ему женой.

Чемпионат России Федун пригрозил игрокам штрафами за комментарии о спортдире Попове ДЕНЬ НАЗАД