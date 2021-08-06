Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо признался, что был удивлен назначению Алексея Березуцкого на пост главного тренера московского клуба.

«Я стараюсь следить за чемпионатом России. Если я могу, то смотрю игру, если нет, то просто проверяю счет в матчах ЦСКА и «Рубина». В составе ЦСКА все еще есть футболисты, которые играли со мной. Тренер играл вместе со мной, мне нравится этот клуб. Я желаю им успеха.

Честно сказать, я не ожидал, что Алексей Березуцкий так быстро возглавит ЦСКА. Я думал, что это произойдет после 50 лет, но это футбол, все быстро меняется. Когда играл с ним, помню, что это был очень умный человек, он давал мне какие-то советы. Это был великолепный одноклубник, желаю ему успехов на этом посту. Очень нелегко бороться с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром» и «Локомотивом», у которых есть много денег.

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ЦСКА всегда оставался стабильным клубом с умным скаутским корпусом. Я надеюсь, что молодые игроки станут лучше в будущем. А этот сезон команда завершит лучше, чем прошлый. Быть вне пятерки – нехорошо для ЦСКА. Сможет ли команда попасть в тройку лучших по итогам сезона? Не знаю, главное, чтобы клуб смог сыграть в Европе», – сказал Натхо в интервью ТАСС

ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого в должности главного тренера основной команды 19 июля.

Предыдущий тренер, еще один экс-футболист клуба Ивица Олич, проработал в ЦСКА с 23 марта по 15 июня.

С сезона 2019/20 Бибрас Натхо выступает за сербский «Партизан».

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