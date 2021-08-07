Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сравнял счет на 14-й минуте матча с «Зенитом», но мяч не был засчитан.

21-летнему воспитаннику «быков» удался выдающийся удар со со штрафного: Сперцян закрутил мяч в левый угол ворот от штанги. Кержаков был бессилен. Главный арбитр Алексей Амелин засчитал гол, но после вмешательства ВАР пошел к монитору пересматривать эпизод. И тут же отменил взятие ворот. Причина – в стенке в этот момент находился защитник «быков» Урош Спайич. По новым правилам, которые действуют с марта 2019 года, такой мяч засчитывать нельзя.

«Если три и более игроков обороняющейся команды образуют стенку, то все игроки атакующей команды должны оставаться на расстоянии не менее 1 метра от стенки до тех пор, пока мяч не войдет в игру», – говорится в пункте 2 Правила 13 от международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).

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Любопытно, что во время флеш-интервью в перерыве Спайич признался, что не знал о правиле. Во втором тайме серб частично исправился и забил один из мячей «Краснодара». Но бестолковый поступок из стартовых 15 минут матча стоил шикарного гола его партнеру.

«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2. В составе питерцев дубль сделал Сердар Азмун, победный мяч на счету Александра Ерохина. За «быков» отличились Джон Кордоба и Урош Спайич.

Клуб из Санкт-Петербурга одержал 3 победы в трех матчах. У «Краснодара» лишь одна победа в трех стартовых турах.

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