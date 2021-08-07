«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Ред Булл Брагантино» и олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо Родригеса.
В течение ближайших недель игрок пройдет медосмотр и подпишет соглашение с клубом. «Зенит» ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь «Зенита» после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде», – приводит слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева официальный сайт клуба.
- На олимпийском футбольном турнире в Токио-2020 Клаудиньо провел 6 матчей и отметился одним ассистом.
- В составе «Ред Булл Брагантино» полузащитник забил 32 мяча и отдал 24 результативных паса в 122 играх.
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