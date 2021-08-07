Фанаты «Спартака» обратились к владельцу клуба Леониду Федуну в первом тайме домашнего матча против «Нижнего Новгорода».

Сектор болельщиков красно-белых исполнил оскорбительную кричалку в адрес жены Федуна Заремы Салиховой. Фанаты скандировали: «Эй, Федун, заткни свою ***** [женщину легкого поведения]». Вероятно, таким образом болельщики высказали недовольство вмешательством Салиховой в жизнь клуба.

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К 16-й минуте домашнего матча с «Нижним Новгородом» «Спартак» пропустил 2 мяча.

С начала сезона-2021/22 «Спартак» одержал лишь одну победу во всех турнирах.

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