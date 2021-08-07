Александр Кержаков точно знает, как играть против красно-белых. Фанаты «Спартака» до сих пор помнят его голы в ворота московской команды в составе «Зенита» и «Динамо». 7 августа легенда российского футбола превзошел принципиального соперника еще раз, правда, в другом амплуа. Кержаков-тренер разглядел слабые места команды Руя Витории и со скромным «Нижним Новгородом» прокатил красно-белых в третьем туре РПЛ. Все самые интересные моменты знаменитого противостояния Кержаков – «Спартак».

Лучший бомбардир против красно-белых

Это действительно одно из самых запоминающихся достижений Александра Кержакова. За профессиональную карьеру он забил «Спартаку» 14 мячей: 12 в составе «Зенита, остальные – за «Динамо». Играя за бело-голубых, Кержаков выбивал «Спартак» из Кубка в полуфинале сезона-2008/09. А с питерским «Зенитом» регулярно создавал красно-белым проблемы в чемпионате.

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Александр и сам чувствует особую связь со «Спартаком». Перед последним матчем в качестве игрока Кержаков рассказал, какой гол он считает самым особенным. «Это (первый гол «Спартаку» – Eurosport.ru) точка отсчета, без него вряд ли бы что-то произошло, неописуемые эмоции. У меня неразрывная связь со «Спартаком»: все значимые голы я забивал ему и, кажется, больше всего голов забил именно ему».

Александр Кержаков в «Зените» Фото: Getty Images

Знаменитое празднование

В карьере молодого футболиста дебютный гол – особенное событие. И по-настоящему запоминающимся момент становится, когда это не просто выход на пустые ворота или тычок в свободный угол. По красоте и значимости первый гол Кержакова можно заносить в список легендарных.

Самые преданные болельщики помнят празднование Александра Кержакова и Андрея Аршавина, которым они отметили забитый мяч в ворота «Спартака». Оказывается, этот перфоманс был заготовлен зенитовцами заранее – настолько они были уверены, что непременно огорчат красно-белых.

Еще утром на базе Андрей и Александр придумали знаменитый кувырок. Атмосфера в раздевалке была дружеской, партнеры по команде восприняли «репетиции» как очередное несерьезное дурачество ребят.

В 15-й туре чемпионата России-2001 «Зенит» горел «Спартаку» 0:1. И тут мяч прилетел к Кержакову, который стоял в одиночестве на углу вратарской. Александр для уверенности подался корпусом вперед и в падении замкнул свечу. Без шансов для вратаря. Вместо безумного забега к трибунам Александр улегся на газон. К нему подбежал Аршавин – вместе парочка организовала празднование с кувырками друг через друга. Этот гол и именно это празднование запомнятся фанатам навсегда.

Победа в новом статусе

Годы пролетели, и вот Александр Кержаков – главный тренер. В этом году он принял на себя руководство дебютантом российской Премьер-лиги, «Нижним Новгородом». В команде сразу тепло приняли начинающего специалиста. В ответ на гостеприимство и терпение Кержаков подарил нижегородцам суперстарт в чемпионате России сезона-2021/22 – семь очков в трех играх.

Конечно, вывеска третьего тура Кержаков vs «Спартак» смотрелась очень эффектно. Перед матчем Кержа спросили, считает ли он соперничество со «Спартаком» принципиальным. На что Александр очень скромно ответил: он теперь не игрок, а значит нет никакого соперничества с красно-белыми. Но никто не ожидал от неопытной команды победы.

Куда приведет Александра Кержакова тренерская карьера – покажет время. Можно с уверенностью сказать одно: болельщики «Спартака» рано выдохнули, узнав о завершении карьеры Кержа. Александр умеет побеждать «Спартак» и сегодня доказал это в очередной раз.

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