Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, ограничила доступ к своему телеграм-каналу.

Теперь канал Салиховой работает в приватном режиме и недоступен для новых пользователей. Все посты, опубликованные в канале до 8 августа, удалены. Комментарии под записями закрыты для подписчиков.

Вероятно, это связано с последними выступлениями фанатов красно-белых против Салиховой. В первом тайме матча третьего тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» сектор болельщиков «Спартака» исполнил оскорбительную кричалку в адрес Заремы. Фанаты скандировали: «Эй, Федун, заткни свою ***** [женщину легкого поведения]».

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На следующий день после домашнего поражения от «Нижнего Новгорода» объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к совету директоров клуба и владельцу красно-белых Леониду Федуну. Фанаты выдвинули требование «немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой и прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами, отождествляющими себя со «Спартаком».

«В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип – поддержка команды! В любые времена мы всегда удерживали чашу весов и не переводили прицел на отдельных игроков, тренеров и функционеров! Но в этой вопиющей ситуации будем вынуждены действовать радикально и жестко, сделать все, чтобы очистить наш дом от тварей, паразитирующих и хайпующих на святом для нас имени клуба», – говорится в заявлении Supporters Group

В мае Салихова на 18 дней вошла в совет директоров «Спартака», но покинула правление из-за назначения нового главного тренера Руя Витории.

С начала сезона-2021/22 «Спартак» одержал лишь одну победу в четырех матчах во всех турнирах.

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