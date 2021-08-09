«Клаудиньо – один из лучших футболистов Бразилии. Он креативный, особенно рядом с чужими воротами, умело вскрывает защиту, отлично завершает», – радовался тренер «Ред Булл Брагантино» Маурисио Барбьери в марте 2021 года. Весной полузащитника связывали с трансфером в братский «Лейпциг», но в августе он неожиданно оказался в «Зените».

По информации Николо Скиры, за трансфер Клаудиньо питерский клуб отдал 15 млн евро. Полузащитник покинет родину в статусе олимпийского чемпиона, лучшего бомбардира и игрока бразильской Серии А-2020, но «Зенит» купил легионера не только за награды и медали.

Клаудиньо знаком с несколькими атакующими ролями. Бразилец играл и второго нападающего в схеме 4-4-2, и десятку в 4-2-3-1, и на левом фланге. При этом полузащитник не привязывается к позиции: часто сбегает из основной зоны, чтобы запутать оппонентов и вскрыть пространство. «Клаудиньо играл в сборной Бразилии, он действовал и в тройке, и в четверке полузащитников, и на позиции десятки. В условиях лимита на легионеров такая универсальность – плюс», – подтвердил после трансфера Сергей Семак.

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К сильным качествам Клаудиньо относят работу между линиями и забегания. Ниже – пример из олимпийского финала против Испании. На старте эпизода плеймейкер отошел ближе к центру и освободил фланг для Гильерме Араны. Когда фулбек получил мяч, новичок «Зенита» развернулся и рванул в финальную треть, под пас на ход.

Сначала Клаудиньо сдвинулся к центру и освободил край для Араны. Фото: Other Agency

После приема от флангового защитника Клаудиньо забежал в финальную треть и создал опцию под пас на ход. Фото: Other Agency

Клаудиньо активен без мяча и постоянно ищет способы, как продвинуть атаку. Бразилец может опуститься к центральному кругу или, наоборот, подхватить мяч повыше и протащить на дриблинге. Пример игры в продвинутых зонах – кросс в штрафную перед голом Матеуса Куньи в олимпийском финале. Смещение вглубь – на скриншоте ниже.

Клаудиньо сместился в зону, которая возникла из-за низкой позиции бразильских опорников. На своей половине плеймейкер сможет принять мяч и продвинуть владение. Фото: Other Agency

Работа с пространством – главный скилл Клаудиньо. Плеймейкер по-разному вскрывает зоны, с умом открывается под передачи и продвигает мяч. Другие стилевые особенности роднят бразильца со звездой ЦСКА и давней трансферной целью «Зенита» Николой Влашичем.

В Серии А-2020 Клаудиньо раздавал по 3 обводки за игру – Влашич имел похожий показатель в РПЛ-2020/21 (3,1). 1,6 из 3 попыток полузащитника оказывались успешными – хорват из ЦСКА выбивал 1,7.

Еще один пункт статистики, по которому Клаудиньо похож на Влашича, – передачи под удар. Если бразилец выдавал по 3 таких паса за игру, то хорват – 2,8. Сравнения с Николой не говорят о том, что «Зенит» купил готовую звезду его уровня. Цифры нового игрока петербуржцев точно просядут в более закрытой РПЛ. Речь о том, что олимпийский чемпион похож на лидера ЦСКА с точки зрения стиля.

Никола Влашич, Дмитрий Комбаров и Гиа Григалава в матче ЦСКА – «Арсенал» (Тула) Фото: Getty Images

Последний штрих к тактическому портрету Клаудиньо – условия, в которых полузащитник играл в «Брагантино». Бэкграунд бразильца позволит лучше понять, как пройдет его адаптация в «Зените» и какой стиль формирует Семак.

«Брагантино» – один из лидеров Серии А-2020 по кроссам за игру (21,5). По длинным передачам бразильский филиал «Ред Булл» остался в середине таблицы (27 неточных, 26,5 успешных). Клаудиньо активно вкладывался в эти цифры: новичок «Зенита» стал лучшим в команде по точным кроссам (1,4 за игру) и четвертым – по удачным лонгболлам (3,1).

Набор пасовых цифр говорит, что «Брагантино» точно не исключало длинные передачи из игрового рисунка, а Клаудиньо активно помогал с этим компонентом.

«Зенит» известен ставкой на лонгболлы. Суперкубок против «Локо» намекнул: Семак ищет способы избавиться от верховой зависимости. Стартовые туры РПЛ показали, что получается с трудом. Если в РПЛ-2020/21 доля длинных передач у питерцев составляла 13%, то в новой кампании – уже 15%. Именно в этом лежит ответ на вопрос, зачем чемпионам понадобился Клаудиньо.

Семак ищет способы уйти от верховой зависимости. Сергей Богданович понимает: выбить четвертый титул подряд с привычным стилем будет сложно. Адаптация соперников – неминуемая проблема любых многолетних чемпионов. «Зенит» играет на опережение.

Клаудиньо отлично работает с пространством и раздает немало обводок. Атакующий вклад новичка позволит «Зениту» комфортнее проходить низкие защиты соперников. В «Брагантино» бразилец действовал в похожих условиях – это смягчит адаптацию. А схожесть с другими трансферными целями намекает на последовательность питерских скаутов.

В теории Клаудиньо – отличный трансфер для «Зенита». После приезда новичка в Россию многое будет зависеть от адаптации. В лучшей форме бразилец позволит свежей команде увереннее перелезть на новый стиль игры.

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