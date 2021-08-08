ЦСКА провалил второй тайм с «Динамо» и упустил победу в дерби. Армейцы вели (1:0) и чувствовали себя уверенно, но после перерыва пропустили два и проиграли вторую встречу подряд. Одним из ключевых событий матча оказалась травма Антона Заболотного в конце первого тайма: форвард почувствовал дискомфорт после рывка и заменился на 43-й минуте. Заболотный пришел в команду летом, но уже стал важным игроком, ведь без него ЦСКА вообще не атаковал.

Наступательная тактика армейцев сводилась к рывкам Эджуке по флангам или забросам на Антона. ЦСКА прижал «Динамо» в начале матча и создал несколько шансов еще до гола на 8-й минуте. В одном из них едва не отличился Зе: партнер промчался по левому флангу и отлично навесил в штрафную «Динамо». Антон в тяжелой борьбе прорвался к мячу и в касание пробил головой: попал в сантиметрах от штанги и сильно потревожил оборону «Динамо».

Антон Заболотный, «Динамо» – ЦСКА Фото: Getty Images

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Этот момент показал, по какому сценарию армейцы будут продвигаться к чужим воротам, и какая роль в нем у Зе. Форвард часто оказывался адресатом передач при выходе ЦСКА из обороны, либо уже в штрафной соперника. Таргетмен оказался одним из главных атакующих активов команды в первом тайме, ведь он реально облегчал и обеспечивал поставку мяча к чужой штрафной. Антон – один из лучших в РПЛ по борьбе в воздухе: в новом сезоне он находится в топ-10 и забирает в среднем 4,7 дуэлей за матч. Статистику немного испортила игра с «Динамо», в которой Зе отыграл меньше тайма.

Единственный гол ЦСКА пришел как раз после выигранной борьбы Зе: он отреагировал на высоченный заброс со своей половины поля, протаранил Фабиана Бальбуэна и идеально скинул на ход Эджуке. Заболотный продемонстрировал то, что требуется от габаритного форварда. В этом эпизоде удивил только Чидера – он забил.

Еще больше подчеркнули важность Антона его травма и уход еще до перерыва. Форвард попросил замену после ускорения на левом фланге у штрафной «Динамо». Зе спешил к передаче, но потянул заднюю поверхность бедра, остановился и сразу проинформировал скамейку о повреждении. С его уходом поменялась и схема команды: вместо трех нападающих на поле остались всего два, ведь Антона заменил полузащитник Эмиль Бохинен.

В первой половине армейцы постоянно напрягали оборону «Динамо» и без проблем проникали к воротам Антона Шунина, во втором тайме игроки ЦСКА почти не залезали в финальную треть. В первой 45-минутке красно-синие нанесли пять ударов, во второй – три. Все эти выстрелы выпустили в последние 15 минут, когда команда полетела отыгрываться. До этого ЦСКА полчаса бегал без ударов и подходов к рамке Шунина (у «Динамо» за аналогичный отрезок набралось 11 ударов).

В этом сезона ЦСКА забил всего три мяча, и в двух из них напрямую поучаствовал Заболотный: воткнул «Уфе» в первом туре и вырезал ассист в третьем. Форвард, которого гораздо чаще стебут, чем хвалят, оказался реально нужен армейцам. Его травма лишила команду главной опции впереди и оставила без атак во втором тайме против «Динамо».

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