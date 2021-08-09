Главный тренер «Ростова» Юрий Семин дал интервью после первого матча на новом посту – «Ростов» сыграл вничью с «Химками» в рамках третьего тура РПЛ. Семин получил от арбитра желтую карточку.

– Ваши первые эмоции после года и трех месяцев без футбола?

– Вы уже подсчитали. Эмоции остались те же. Волнение – то же. Значит, все хорошо. Чувствовал себя так, будто никуда не уходил.

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– За что вам показали желтую карточку?

– Справедливо показали! За несогласие с судьей и выброс мяча. Это эмоции, а без эмоций нет футбола. Болельщиков нет – уже нет тех эмоций, с ними футбол был бы более красочным. Так хоть тренеры должны их давать! И игроки.

– Насколько довольны качеством игры своей новой команды?

– Первый тайм был хорошим в плане ведения игры. После перерыва неожиданно вышли и прижались к своим воротам, не играли в тот комбинационный футбол, с владением мяча, который был сначала. Просто отдали «Химкам» инициативу. Потом был странный пенальти – кто кого задел в этой куче, разобраться было сложно.

– Какие позиции в это трансферное окно вам хотелось бы усилить?

– Мне бы хотелось Месси, он сейчас как раз освободился. С удовольствием его бы взял. Но мы не можем (смеется). Немножко в обороне маловато людей. Сейчас приедет Баштуш. Усиление всегда нужно!, – рассказал Семин по информации «СЭ»

Последнее место работы Семина до нынешнего назначения – московский «Локомотив». Он был отправлен в отставку в мае 2020 года, на его место пришел Марко Николич.

В первых двух турах РПЛ-2021/22 «Ростов» не набрал очков, уступив «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4).