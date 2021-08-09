Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заинтересовал европейские топ-клубы. 18-летний футболист заинтересовал «Лейпциг», также за развитием его карьеры внимательно следят в «Челси».

Немецкий клуб готов активировать опцию выкупа Захаряна, но прямо сейчас переход маловероятен, сообщает «СЭ» . Отмечается, у игрока прописана опция выкупа в размере 12 млн евро, однако она действует только для зарубежных клубов. При этом со следующего сезона опция выкупа возрастет до 15 млн.

Захарян провел в составе «Динамо» 16 матчей, забил 4 мяча и сделал 6 ассистов. В этом сезоне – 3 матча, 1 гол и 1 передачу.

Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

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