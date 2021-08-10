Футбольный менеджер Герман Ткаченко рассказал об интересе английского «Тоттенхэма» к Артему Дзюбе. Жозе Моуринью дал согласие на трансфер.
«Я разговаривал с Жозе. Они искали человека-подмену для Кейна. Жозе мне так и сказал: «I need bench-option for Kane». Они искали такого игрока. Поэтому, когда никого не получалось взять, ему сказали: «Возьмите Дзюбу». Жозе согласился, но в итоге не взял. Поэтому все разговоры… Нет сейчас абсолютного спроса на российских игроков. Этим надо заниматься. Потому что, на самом деле, это сладкие опции для иностранных клубов», – заявил Ткаченко в подкасте «Хаит и Телингатер».
- На Евро-2020 года Дзюба забил единственный мяч с пенальти в матче группового этапа против Дании, который россияне проиграли 1:4.
- С 2015 года с небольшим перерывом Артем выступает за «Зенит».
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