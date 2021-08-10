Зимой 2004 года в Петербург прилетела жутковатая новость: «Зенит» потерял Вячеслава Малафеева, который сломал руку в контрольном матче и выбыл на несколько месяцев. Казалось, что эта травма фатальна – Камила Чонтофальски тогда воспринимали только как вратаря, который вытащил семь мячей от московского «Динамо». Впрочем, выбора не было: на первый тур РПЛ против «Ротора» выскочил именно словак. Чонтофальски быстро пропустил два, затем «Зенит» вонзил три, но Камил доигрывал с гримасой на лице. В одном из единоборств он серьезно повредил колено и тоже отправился на больничный.

Тогда в основу подтянули 19-летнего Сергея Иванова. До этого он провел за «Зенит» всего два матча – против «Сокола» и любителей из Андорры в Кубке УЕФА. Нюанс в том, что оба выхода Иванова случились в 2002 году, когда «Зенит» настолько люто сыпался, что мог выпускать на ворота болбоя – хуже бы не стало. Ситуация в 2004-м была совсем другой: питерцы залетали в сезон серебряными призерами и собирались бороться за чемпионство.

Удивительно, что Иванова даже без практики очень ценили в клубе и организовали роскошный оклад: уже в 17 лет Сергей рубил 2,4 млн рублей в год. В те времена за такие деньги можно было взять неплохую двушку в Питере, но еще важнее, что Иванов какое-то время был богаче всех друзей – от Быстрова до Власова. Им платили гроши (500-700 баксов в месяц плюс премиальные), а Сергей жил как король. Кстати, тот же Денисов недавно говорил, что считал Иванова гораздо перспективнее и одареннее Малафеева. Если у Вячеслава невыдающийся для вратаря рост (186 см) и средние данные, то 193-сантиметровый Сергей поражал реакцией и прыгучестью на тренировках.

Чемпионат России Ткаченко – о Дзюбе в «Тоттенхэме»: «Жозе согласился, но не взял» 7 ЧАСОВ НАЗАД

Еще интенсивнее Иванова хвалил Виталий Мутко, который и организовал молодому голкиперу такую солидную зарплату. «Это наш Касильяс», – хвастался будущий министр спорта. Мутко всегда любил сочные аналогии, но здесь он капитально промазал.

Весна-2004 стала одним из самых ярких периодов в догазпромовской эпохе «Зенита». Это произошло во многом потому, что футболисты знали: юный вратарь не выручает, значит, надо забить больше, чем он пропустит. У Иванова почти не было результативных ошибок, но опасным становился любой удар в створ – хоть в ближний угол, хоть по центру. С Ивановым в раме «Зенит» упустил победу с «Торпедо-Металлургом» (Сергея расстрелял Будунов), потом 2:0 с «Сатурном» превратились в 2:2, а затем по три вонзили ЦСКА и «Рубин».

Справедливости ради, привозили и защитники (тот же Горак), но все видели: молодой вратарь явно не годится на роль первого номера в команде, которая мечтает о Лиге чемпионов. Тогда партнеры поддержали Иванова и зверски его замотивировали – пообещали, что после первого же «сухаря» в РПЛ вынесут парня с поля на руках.

Сергей отыграл на ноль в Перми – те 2:0 запомнились не голами «Зенита», а кадрами, на которых вся команда тащит счастливого голкипера к раздевалке. Как ни странно, бывшие зенитовцы называют тот момент одним из самых радостных в сезоне-2004. Зато сам вратарь позже ворчал: «Пронесли всего 10 метров, буквально до бровки».

После «Амкара» у Иванова был сухой матч с «Шинником», но вскоре все испортило поражение от «Торпедо» – первое в том чемпионате. В Москве Сергей сыграл крайне слабо и пустил три, а параллельно поправился Малафеев. Возвращение после травмы стало триумфальным: «Зенит» унизил «Спартак» в гостях, а Слава взял пенальти при счете 3:0. Было ощущение, что перелом сделал Малафеева лишь сильнее и спокойнее.

Учитывая, что Чонтофальски тоже вылечился, шансы Иванова вернуться в основу окончательно обнулились. Петржела честно сказал Сергею, что дальше есть два пути – либо «Зенит-2», либо уход из клуба. Вратарь сначала попыхтел в «двойке», а затем поискал себя в провинции, где стабильно проигрывал конкуренцию.

В 24 года у Иванова нашли проблемы со зрением – он не конкретизировал, но объяснил, что врачи порекомендовали завязать с футболом. Сергей грамотно сориентировался и стал сотрудником в агентстве Павла Андреева. Сейчас Иванов почти не дает интервью (есть лишь очень редкие комментарии) и не отвечает незнакомым контактам в телеграме. Вероятно, он знает: журналисты будут спрашивать про весну 2004-го, а на эту тему все давно сказано – питерский Икер так и не выбрался из кантеры.

Чемпионат России Дешевая версия Влашича. Что за бразильца купил «Зенит» ВЧЕРА В 08:00