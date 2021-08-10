Нападающий «Зенита» Малком может покинуть клуб. Новоиспеченный олимпийский чемпион в составе Бразилии хочет уехать в Европу, чтобы быть на виду у топ-клубов.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, в начале июля агент Малкома Луис Гарсия предложил игрока в «Ниццу», так как футболист не хочет играть в России. По словам источника из Франции, Малком нацелен покинуть «Зенит», чтобы не пропадать из поля зрения серьезных клубов.

Сам агент игрока сообщил, что в начале Олимпиады к Малкому проявляли интерес несколько команд, но называть их не стал. При этом Гарсия опроверг интерес к бразильцу из «Ниццы» и добавил, что его клиент счастлив в «Зените».

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Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го. В составе сине-бело-голубых он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За команду Семака бразилец сыграл 40 встреч, забил 7 мячей и отдал столько же передач.

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