Главный тренер сборной России Валерий Карпин провел обстоятельный разговор с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Карпин заселился в петербургский отель Lotte Hotel, после чего направился в ресторан L’Terrasa, где встретился с несколькими футболистами «Зенита», в том числе Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым. С Дзюбой Карпин говорил дольше всех, сообщает Eurostavka

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По словам Карпина, общение с Дзюбой вышло продуктивным, а все, что было раньше, теперь не важно.

«Встреча была в том же формате, как и с другими кандидатами в сборную до этого. Встречался с Далером Кузяевым, Андреем Мостовым, Вячеславом Караваевым и Артемом Дзюбой. Со всеми ребятами говорил около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артему – час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча пошла ровно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми встречался ранее – поговорили о том, что мне было важно. Встреча прошла продуктивно.

Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет. Но это необходимо доказывать каждый день. То же самое, к слову, я говорил на пресс-конференции по случаю назначения тренером сборной», – приводит слова Карпина «РБ Спорт»

У Карпина и Дзюбы был конфликт во время совместной работы в «Спартаке».

Карпин возглавил сборную России с совмещением в «Ростове», но после двух поражений на старте РПЛ покинул пост в клубе.

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