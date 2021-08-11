РПЛ объявила о переносе 6-го тура чемпионата. Запланированные 28-29 августа игры пройдут 25-28 августа. Точное расписание будет известно 13 августа после получения результатов российских клубов, выступающих в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Если «Сочи» и «Рубин» пройдут в следующий раунд, то их игры 6-го тура со «Спартаком» и «Краснодаром» соответственно предварительно состоятся 1 декабря, сообщается в телеграм-канале РПЛ

О переносе 6-го тура просил главный тренер сборной России Валерий Карпин, чтобы иметь возможность качественнее подготовиться к игре с командой Хорватии. После опубликования решения Карпин публично выразил благодарность.

Чемпионат России Покупал игры, мучил Карпина и привез первых бразильцев. Борман – легенда пресс-конференций и РПЛ 25/05/2020 В 07:48

«Очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет 2-3 полноценных дня на подготовку. Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше это – факт», – отметил он.

Домашний матч четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборной Хорватии состоится 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники».

Валерий Карпин возглавил сборную России после ухода с поста Станислава Черчесова.

Чемпионат Испании Президент Ла Лиги назвал Смолова футбольной легендой 21/02/2020 В 13:57