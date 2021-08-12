Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил рейтинг самых преданных футболистов топ-10 лиг Европы. Он выступает за армейцев в течение 18 лет 7 месяцев и 11 дней.

На втором месте капитан «Вест Хэма» Марк Нобл, который не изменяет своему клубу 17 лет 7 месяцев и 21 день. На третьей позиции расположились сразу три футболиста – полузащитник «Сассуоло» Франческо Маньянелли, защитники «Осасуны» и «Ювентуса» Санхурхо Ойер и Джорджо Кьеллини – они подписали контракты со своими командами 16 лет, 1 месяц и 12 дней назад.

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Акинфеев – воспитанник ЦСКА. До выступления за основную команду он 11 лет обучался в армейской академии.

Игорь провел за красно-синих 677 матчей во всех турнирах.

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