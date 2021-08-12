Нападающий «Зенита» Сердан Азмун может стать игроком «Ромы» до закрытия летнего трансферного окна.

Иранец идет вторым в шорт-листе «волков» после форварда «Челси» Тэмми Абрахама, сообщает Giallorossi.net со ссылкой на журналиста Gazzetta dello Sport Андреа Пульезе. Если трансфер британца сорвется, Моуринью потребует у руководства «Ромы» приобрести Азмуна. Португалец предпочитает его Александру Исаку из «Сосьедада».

Генеральный директор «Ромы» Тьяго Пинто планирует встречу с Фали Рамадани, который больше не является агентом Азмуна, но имеет доверенность на продажу игрока за границу. Отмечается, что эта деталь может сблизить нападающего «Зенита» с « Ромой» в том случае, если Абрахам отклонит предложение римского клуба.

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Сердар Азмун перешел в «Зенит» в январе 2019 года. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне РПЛ иранец забил 19 мячей в 24 матчах и стал вторым бомбардиром чемпионата.

Этим летом сорвался переход Азмуна в «Байер» – леверкузенцы посчитал его трансфер слишком дорогим и переключились на другие варианты.

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