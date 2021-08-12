Стало известно, что зарплата нападающего московского «Спартака» Александра Соболева по новому контракту составит два миллиона евро.
Также форвард получил подписной бонус в размере одного миллиона евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
- Александр Соболев перешел в «Спартак» перед началом сезона-2020/21, до этого он представлял клуб на правах аренды. Он провел 42 матча и забил 19 мячей.
- В прошедшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и завоевал право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Но в групповой этап москвичи не попали, по сумме двух матчей уступив в квалификации «Бенфике» со счетом 0:4.
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