«Рубин» превратил скандальный поступок Джордже Деспотовича в акцию. В соцсетях клуба появилось предложение посетить следующий матч казанцев с мамой. По условиям билет для себя нужно приобрести самостоятельно, а тикет для мамы купит сербский нападающий, который провинился после матча с польским «Ракувом».

В комментариях инстаграма один из болельщиков призвал к ответу нападающего: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, что если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы? Где ты, Деспотович?».

«С твоей мамой», – отреагировал футболист.

Лига конференций УЕФА «Я с твоей мамкой». Деспотович нагрубил фанату после вылета «Рубина» 13 ЧАСОВ НАЗАД

«Приходи на футбол с мамой! Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с «Крыльями»! Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы – бесплатно за счет Деспота! Билеты можно получить только в кассах стадиона «Ак Барс Арена»! При себе нужно иметь ваш паспорт, паспорт вашей мамы и свидетельство о рождении!» – сообщает пресс-служба «Рубина».

Казанцы проиграли «Ракуву» по сумме двух встреч – 0:0, 0:2.

Матч «Рубина» с «Крыльями Советов» состоится 15 августа в 20:00 (мск).

Чемпионат России РПЛ раздала призы: Дзюба – лучший игрок сезона, Семак – лучший тренер 01/08/2020 В 16:31